برشلونة وريال إلى ثُمن نهائي الكأس

دوليه

تأهل كل من برشلونة وريال مدريد إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا أول من امس.

وجاء عبور برشلونة، عقب فوزه على مضيفه ليناريس ديبورتيفو (درجة ثالثة) 2-1 في مباراة شهدت مشاركة الظهير التاريخي البرازيلي لبرشلونة داني ألفيش بعد عودته.

وتقدم ليناريس عن طريق هوغو دياز في الدقيقة 19، قبل أن يدرك برشلونة، التعادل عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 63، وفي الدقيقة 69 سجل فيران غوتغلا الهدف الثاني للفريق الكاتالوني.

ودفع المدرب تشافي هرنانديز بالظهير المخضرم البرازيلي ألفيش (38 عاماً) اساسياً في وسط الملعب، في مباراته الأولى الرسمية بقميص ناديه السابق منذ عودته إلى كاتالونيا قبل قرابة شهرين، فلعب الدقائق التسعين ولمس خلالها الكرة 96 مرة وتجاوز خصومه 3 مرات وخلق فرصتين خطيرتين لرفاقه.

بدوره تخطى ريال مدريد مستضيفه ديبورتيفو ألكويانو 3-1، سجل للفريق الملكي المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في الدقيقة 39، ماركو أسينسيو، 76 وإيسكو 78، فيما وقع على هدف الخاسر الوحيد دانيل فيغا 66.

وفاز ريال مايوركا على إيبار 2-1، وريال سوسييداد على ليغانيس 3-2، وفالنسيا على قرطاجنة 2-1، وريال بيتيس على

بلد الوليد 3-0، ورايو فاليكانو على ميرانديس 1-0، فيما أخرج اتليتيكو بالياريس ضيفه سلتا فيغو بالفوز عليه 2-1.

