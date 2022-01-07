العائد إريفينغ قاد بروكلين إلى الفوز

دوليه

سجّل العائد كايري إيرفينغ نجم فريق بروكلين نتس 22 نقطة في أولى مشاركاته هذه الموسم في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة لرفضه تلقي اللقاح المضاد لكورونا، مساهماً بفوز فريقه 129-121 على مضيفه إنديانا بايسرز.

ولم تكن عودة إيرفينغ إلا حدثاً بارزاً واحداً في ليلة شهدت تفوّق دالاس مافريكس 99-82 على غولدن ستايت ووريرز متصدر المنطقة الغربية، في هدية مثالية لحفل وداع القميص رقم 41 لأيقونة الفريق الألماني ديرك نوفيتسكي.

وفي إنديانابوليس، كانت كل الأنظار متجهة إلى إيرفينغ الذي غاب عن أول 35 مباراة في الموسم. ولعب أقل من 32 دقيقة وسجل عشراً من نقاطه الـ22 في الربع الرابع لمساعدة بروكلين على العودة من تأخر بـ19 نقطة في الربع الثالث. وقال اللاعب في مقابلة بالملعب «يا رجل، لقد كان أمراً مذهلاً». ولا يزال إيرفينغ غير مؤهل للعب مباريات على أرض بروكلين، بسبب إلزامية تلقي اللقاح في نيويورك. كما تم منعه من المشاركة في المباريات في ماديسن سكوير غاردن وتورونتو، وانتظر نتس حتى الشهر الحالي ليتخذ قرار الاستفادة من إيرفينغ في الملعب جزئياً. وجاءت عودته في وقت مناسب لنتس الذي خسر آخر ثلاث مباريات ليتخلف عن شيكاغو بولز في صدارة المنطقة الشرقية.

وكان كيفن دورانت أفضل مسجلي نتس برصيد 39 نقطة وثماني متابعات وسبع تمريرات حاسمة، فيما أضاف جيمس هاردن 18 نقطة وست تمريرات حاسمة وخمس متابعات.

وفي ملعب آخر، كان فوز مافريكس على ووريرز بداية لليلة عاطفية في دالاس، حيث أصبح النجم السابق الألماني نوفيتسكي الذي قاد الفريق إلى لقب الدوري في 2011، رابع لاعب يتقاعد قميصه أيضاً مع النادي. وسجل دونشيتش 26 نقطة، ليساهم في تحقيق فريقه الانتصار الرابع توالياً، مع فشل ستيفن كوري في عودة فريقه، مسجلاً فقط 14 نقطة.

