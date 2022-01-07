رئيس السنغال للاعبي المنتخب: أريد «الكأس» في داكار

دوليه

وضع الرئيس السنغالي ماكي سال ضغطا على منتخب بلاده ونجمه ساديو ماني الثلاثاء قبل ساعات قليلة من سفرهم إلى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وذلك بحثِّهم على العودة إلى داكار بالكأس بعد خسارة مباراتين نهائيتين.

وقال الرئيس السنغالي متحدثا بلهجة «أولوف» المحلية إلى الجهاز الفني واللاعبين في القصر الرئاسي: «هذه المرة لا أتحدث عن بلوغ النهائي ولكن عن الكأس. يجب أن تقاتلوا من أجل إحضار الكأس». وأضاف بالفرنسية: «يمكنكم فعلها. أنتم الأفضل تكتيكيًا وفنيًا وجودة والباقي الآن مسألة إرادة وروح قتالية». وسلَّم رئيس الدولة العلم الوطني للاعبين الذين وصلوا إلى القصر على متن القطار الإقليمي السريع الذي تم تشغيله قبل أيام قليلة بين داكار وضواحيها.

وخسرت السنغال المباراة النهائية في نسختي عام 2002 أمام الكاميرون و2019 أمام الجزائر، وهي مرشحة بقيادة نجم ليفربول الإنكليزي ماني وحارس مرمى تشيلسي إدوارد مندي للقب للمرة الأولى في تاريخها في النسخة الثالثة والثلاثين في الكاميرون في الفترة بين التاسع من يناير إلى السادس من فبراير المقبل.وأوقعت القرعة السنغال في المجموعة الثانية حيث ستلاقي زيمبابوي الاثنين المقبل، وغينيا في 14 الحالي ومالاوي في 18 منه.

