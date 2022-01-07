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دوليه

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الجزائر تفوقت على غانا بثلاثية


تفوقت الجزائر على غانا بثلاثية نظيفة في لقاء ودي أقيم في الدوحة أول من أمس استعدادا للدفاع عن لقبها في كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في الكاميرون بعد غد.وغاب العديد من الأسماء البارزة عن تشكيلة المدرب جمال بلماضي وعلى رأسها رياض محرز لكن بقية العناصر أظهرت جاهزية لافتتاح المشوار الإفريقي أمام سيراليون.
وافتتح آدم وناس لاعب نابولي الإيطالي التسجيل في الدقيقة الثامنة بعد أن راوغ الدفاع وسدد في الزاوية الضيقة للمرمى.وأضاف جوناثان منساه مدافع غانا الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بالدقيقة 75 ثم سجل البديل إسلام سليماني الهدف الثالث بعد أربع دقائق عقب تمريرة فريد بولاية المتقنة إلى هداف الجزائر التاريخي برصيد 40 هدفا دوليا.وخاض فريق بلماضي بذلك 34 مباراة دون هزيمة ليصبح على بعد ثلاث مباريات من الرقم القياسي العالمي لإيطاليا.وتنافس الجزائر في المجموعة الخامسة بكأس الأمم بجانب ساحل العاج وغينيا الاستوائية وسيراليون.وتنتمي غانا للمجموعة الثالثة التي تضم المغرب والغابون وجزر القمر.


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