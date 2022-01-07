الشباب: إيغالو لن يشارك في «أمم أفريقيا»

دوليه

كشف ماجد المرزوقي مدير الاحتراف بنادي الشباب أن ناديه لم يرفض انضمام النيجيري أوديون إيغالو لمنتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا المقبلة المقامة بالكاميرون.

وقال ماجد المرزوقي لبرنامج «في المرمى» أول من أمس: «لم نمنع اللاعب من الانضمام، لكن خطاب استدعائه لم يصلنا في المدة التي حددها الاتحاد الدولي لاستلام خطابات استدعاءات اللاعبين».وتابع: «لائحة أوضاع اللاعبين في الفيفا تنص على أن الاتحاد المحلي يجب أن يخطر اللاعب وناديه كتابيًا باستدعائه قبل 15 يومًا من انطلاق البطولة، ويُنصح بإرساله نسخة للاتحاد المحلي للنادي أيضًا وهو ما لم يحدث، وبناء عليه أخبرنا المدرب أن اللاعب مستمر معنا ولن ينضم لمنتخبه».واختتم حديثه قائًلا: «لا توجد مفاوضات بيننا وبين الاتحاد النيجيري، واللاعب ملتزم بالقرار، الوضع محسوم».

