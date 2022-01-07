عواد استقال بعد «رباعية» التضامن

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قدم مدرب النصر سلمان عواد استقالته من تدريب الفريق بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام التضامن 1-4 أول من أمس ضمن الجولة الثامنة من الدوري الممتاز التي شهدت أول من أمس أيضاً فوز السالمية على الفحيحيل 2-0.

كما استقال المدرب المساعد السوري فراس الخطيب الذي كتب عبر حسابه الشخصي في «تويتر»: « تمت استقالتي مع الكابتن سلمان عواد من تدريب نادي النصر وعلى ذلك اتقدم بالشكر لادارة النادي والكابتن سلمان والحبيب فيصل العدواني على ثقتهم بي واتمنى لهم التوفيق كما اتوجه بالشكر لاخواني اللاعبين وان يعذرونا جميعا ان كان هناك اي تقصير».

وهي الهزيمة الثانية على التوالي التي يتعرض لها «العنابي» بعد الخسارة أمام الكويت 0-1 في الجولة الماضية، حيث شهدت تلك المباراة تهجم مدرب النصر عواد على حكم المباراة علي عباس بعد طرده للاعب الفريق سانج بيير، وكان من المفترض أن تصدر لجنة الانضباط عقوبة مغلظة في حق المدرب.

من جانبه أكد رئيس جهاز الكرة في النادي فيصل العدواني استقالة الجهاز الفني وأشار إلى أنه حاول ثني عواد عن الاستقالة إلا أن الأخير أصر عليها. وأوضح العدواني في تصريحات تلفزيونية: «تواصل معي المدرب بعد المباراة، وقال إنه من الأفضل لمصلحة الفريق أن يقدم استقالته في الفترة الحالية». وأضاف «من المتوقع أن تصل العقوبة على المدرب سلمان بمنعه من حضور المباريات لمدة 4 أو 5 جولات أو أكثر، وبالتالي ستكون إدارته للفريق صعبة، لذلك قرر تقديم مصلحة الفريق على مصلحته الشخصية». وأبقت الخسارة النصر على رصيده السابق بـ 9 نقاط، بينما رفع التضامن رصيده إلى 9 نقاط.

من جانب آخر، اشتكى مدرب الفحيحيل ظاهر العدواني من لجوء لاعبي السالمية إلى إضاعة الوقت في الشوط الثاني من اللقاء الذي خسره فريقه أمام السماوي بهدفين دون رد، مضيفا بقوله: «ما يصير تموتون المباراة .. خلونا نلعب كرة قدم»، معتبراً أن الحكم كان متساهلاً في قراراته مع الفريق المنافس.

