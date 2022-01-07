دابس أشاد بالفوز على النصر

محلية

أشاد مدير عام الكرة في نادي التضامن فهد دابس بالانتصار الذي حققه فريقه على النصر 4 - 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد علي صباح السالم أول من أمس ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال دابس في تصريحات إعلامية أن طموح فريقه في البطولة أعلى من تحقيق الفوز على النصر، معبراً عن أمله في أن يقود هذا الفوز إلى انتصارات جديدة في الجولات المقبلة والتقدم أكثر في سلم الترتيب. وذكر دابس أن التضامن قدم مستويات لافتة رغم الخسائر التي تعرض لها، معتبرا أن ما يحدث لفريقه أمر غريب بأن يخسر 4 مباريات في الوقت الذي يتلقى فيه الإشادة والثناء من الجميع على الأداء والعطاء داخل الملعب.

وشكر دابس اللاعبين على جهودهم كما هنأ منتسبي النادي بالفوز على النصر الذي قال عنه بإنه فريق ليس سهلاً إذ قدم مستويات قوية في البطولة ورصيده جيد من النقاط. وبهذا الانتصار رفع التضامن رصيده الى 7 نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد النصر عند 9 نقاط في المركز السادس.

