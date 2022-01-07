نصف نهائي «كرة الصالات للسيدات» غداً

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تنطلق مساء غد الجولة الأولى من منافسات الدور نصف النهائي لدوري كرة الصالات للسيدات، الذي يقام بنظام «بلاي اوف» بأفضلية مباراتين من ثلاث متاحة.

فعلى صالة نادي الكويت، يتواجه في الـ 4 عصرا الكويت حامل اللقب، مع فريق سلوى الصباح، وفي الـ 6 مساء يلتقي العربي مع نادي الفتاة.

وتأهلت الفرق الأربعة للدور نصف النهائي بعد حلولها في المراكز الأربعة الأولى للدوري الذي أقيم من قسمين، حيث جاء الكويت بالمركز الأول، والعربي وصيفا، فيما جاء نادي الفتاة في المركز الثالث، ونادي سلوى الصباح رابعاً.ويصعب التكهن بهوية الفريقين اللذين سيتأهلان إلى نهائي البطولة الذي سيقام 29 يناير الحالي، لكن على الورق فإن الأفضلية ستكون لمصلحة سيدات الأبيض والأخضر.

