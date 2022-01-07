«أزرق اليد» إلى معسكر قطر

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يغادر وفد منتخب كرة اليد اليوم إلى قطر للانتظام في معسكر تدريبي استعدادا لبطولة كأس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم بولندا - السويد 2023 والتي تستضيفها مدينة الدمام السعودية من 16 يناير الحالي لغاية 31 منه. ويلعب الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سنغافورة، كوريا الجنوبية والأردن. من جانبه، أكد مدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس أن اللاعبين يتحلون بروح عالية ورغبة الى الوصول للأهداف المنشودة، مضيفا: «لقد رأينا تطورا فنيا في المستوى العام للاعبين فنيا وتكتيكيا، حيث إن الجهاز الفني بقيادة المدرب بوريس دينيتش وضع التكتيك والخطط المناسبة لتحقيق المطلوب». وأضاف: «لدينا شباب ونجوم واعدون وقادرون على حمل راية المنتخب ورفع اسم الكويت في المحافل الدولية المختلفة». في السياق ذاته يقترب المصابون في التشكيلة وهم خالد الغربللي، محمد عامر، علي صفر و سيف العدواني من الحصول على الضوء الأخضر للعودة إلى صفوف الفريق والمشاركة في البطولة حيث إن عملية الشفاء في مراحلها الأخيرة وقد شاركوا في التدريب الأخير أول من أمس على صالة الشهيد.