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«يد العربي» يقترب من الغيداوي والسايس

زيد خلف
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الجمعة 07 يناير 2022

اقترب فريق كرة اليد في النادي العربي من التعاقد مع اللاعبين التونسيين منتصر الغيداوي لاعب الغرافة القطري، وزبير السايس لاعب الأفريقي التونسي، على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ويسعى الأخضر إلى تدعيم صفوفه من أجل تحسين مركزه في بطولة الدوري إذ يحتل الفريق حاليا المركز قبل الأخير بـ 4 نقاط. وكان العربي مر بظروف صعبة باصابة أغلب لاعبيه في القسم الثاني من البطولة وهو ما تسبب بتلقيه خسائر متتالية وضعته في المركز قبل الاخير. وفي حال تعاقد العربي مع اللاعبين التونسيين سينهي عقدي محترفيه الإيراني سجاد أستكي والاوكراني يفكين بوينكو. ويتصدر الكويت ترتيب بطولة الدوري بـ 22 نقطة من 11 انتصاراً دون أي هزيمة، يأتي بعده القادسية 14 نقطة، والسالمية 13 نقطة، وبرقان 12 نقطة، وكاظمة 11 نقطة، والفحيحيل 10 نقاط، ثم العربي 4 نقاط، وأخيراً القرين نقطتان. وتقام البطولة بنظام الدوري من 3 أقسام على أن يحقق اللقب من يجمع أكبر قدر من النقاط.


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