صلاح: كلنا على قلب رجل واحد في الكاميرون

دوليه

وعد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الشعب المصري خلال المشاركة في كأس الأمم الأفريقية والتي ستقام في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.وجاءت تصريحات صلاح خلال لقاء د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بلاعبي منتخب مصر والجهازين الفني والإداري قبل سفر بعثة «الفراعنة» إلى الكاميرون للمشاركة في البطولة. وقال صلاح «كلنا على قلب رجل واحد من أجل الفوز بكأس أفريقيا ولدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا إسعاد الشعب المصري».وطالب صلاح المصريين بدعم المنتخب في البطولة لتحقيق نتائج مميزة.

من جانبه أكد صبحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتابع المنتخب الأول ويدعمه وينتظر منكم إسعاد الشعب المصري.

وأضاف «هناك تنسيق ومتابعة دورية بين وزارة الرياضة واتحاد الكرة لتهيئة المناخ العام والأجواء المناسبة للتركيز في التدريبات وتقديم مردود إيجابي في منافسات كأس الأمم الأفريقية».ونقل صبحي للاعبين تحيات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وطالبهم ببذل أقصى جهد لإسعاد عشاق الكرة في مصر والفوز بالبطولة ووعدهم بصرف مكافأة مالية كبيرة عند إحراز البطولة، مؤكدا متابعة القيادة السياسية لحظة بلحظة لهم.

وقال :»كأس أفريقيا لا تقل أهمية عن الصعود لكأس العالم وكل الدعم من الدولة المصرية للمنتخب لأن الشعب المصري والشارع الرياضي على وجه الخصوص ينتظر أداء جيدا وإحراز البطولة وهذا عهده بكم».

من جانبه وعد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بتقديم أداء فني عال والفوز بكأس أفريقيا، مشيرا إلى أن لديه ثقة في جميع اللاعبين.

وقال «وطني البرتغال لكن عندما أدرب منتخباً أخلع قميص منتخبي وارتدي قميص المنتخب الذي أدربه وحاليا أنا مصري».جدير بالذكر أن منتخب مصر يستهل دور المجموعات بمواجهة مع نيجيريا يوم الثلاثاء المقبل.

