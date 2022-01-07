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دوليه

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علام: لا نسعى لتصفية الحسابات مع أحد


وجه جمال علام الرئيس الجديد للاتحاد المصري لكرة القدم الشكر إلى الجمعية العمومية بعد انتخابه في هذا المنصب أول من أمس. وقال علام «أشكر الجمعية العمومية وأتمنى أن نكون على قدر ثقتهم لا نسعى لتصفية الحسابات مع أحد».وتابع «هدفنا دعم منتخب مصر الذي يخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية وأتمنى تتويج الفراعنة باللقب الغائب مرة أخرى». وواصل «منتخب مصر أيضا مقبل على تصفيات كأس العالم ويجب أن يتكاتف الجميع خلف الفريق ونعمل كاتحاد الكرة على توفير كل متطلبات الجهاز الفني لتحقيق النتائج المنتظرة».
وحصلت قائمة علام على الأغلبية المطلقة في عملية التصويت الأولى بمجموع أصوات بلغ 109 أصوات من 116 صوتا. وتضم القائمة الفائزة: جمال علام رئيسا وخالد الدرندلي نائبا للرئيس والأعضاء محمد حلمي مشهور، ومحمد أبو الوفا، وحازم إمام، ومحمد بركات، وإيهاب الكومي، وعامر حسين، ودينا الرفاعي.


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