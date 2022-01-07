جاسم البوسطة

الاخيرة

إن موقع الكويت على رأس الخليج العربي، جعل منها مركزًا مهماً في الحياة التجارية سواء للقادمين اليها من الصحراء على ظهور الابل من العراق وبلاد الشام، أو القادمين عن طريق البحر بواسطة السفن الخشبية أو البواخر بعد ذلك، الكويتيون منذ القدم هم أهل تجارة وتواصل مع جميع الاقطار القريبة منها والبعيدة، وكان للكويتيين وكلاء ومكاتب تجارية لادارة أعمالهم في كثير من بلاد العالم كبومبي وكراتشي وعدن وزنجبار، وكانت السفن الكويتية تجلب من تلك البلاد بضائع كثيرة ومتنوعة حسب احتياجات الناس، تبيع قسماً منها في البلاد والباقي يصدر الى المناطق القريبة منها كالعراق والمنطقة الشرقية بالسعودية. والمعروف أن كتابة الرسائل للتواصل بين الأهل والأصدقاء والعملاء في مجال التجارة والاعمال، كانت ولا تزال لها أهمية قصوى في كل مكان وعلى مر العصور، كانت الرسائل والهدايا والطرود تُنقل وتُسلم من يد الى يد، كما يقال اليوم التسليم من الباب الى الباب بواسطة الاصدقاء والمعارف والمسافرين برًا وبحرًا، وقديماً قالوا المراسلة نصف المشاهدة . عرفت الكويت الخدمات البريدية الحديثة في عهد الشيخ مبارك الصباح سنة 1915 ، عندما تم افتتاح أول مكتب بريد منتظم مقره القنصلية البريطانية التي كانت تُسمى دار الاعتماد البريطاني وتسلمت إدارة المكتب ادارة البريد الهندية واستعملت طواب ع هندية تحمل في أعلاها اسم الكويت باللغة الانجليزية، وفي سنة 1923 صدرت مجموعة طوابع تحمل صورة الملك جورج الخامس ومطبوع عليها اسم الكويت بالانجليزي، وعندما انفصلت باكستان عن الهند في سنة 1947 ، أصبحت الخدمة البريدية من مسؤولية الادارة الباكستانية، ولكن في سنة 1948 عادت ادارة البريد البريطانية الى الاشراف على الخدمات البريدية. خلال السنوات من 1947 - 1950 أصدرت حكومة الكويت أربعة طوابع تذكارية تحمل صورة الشيخ أحمد الجابر الصباح، وه ذه الطوابع تذكارية وليست للتخليص البريدي، وهذه الطوابع أصبحت من النوادر لدى هواة الطوابع. وفي الأول من فبراير 1958 تسلمت حكومة الكويت مسؤولية الخدمات البريدية والتلغرافية )البرق( داخل الكويت، وبعد مرور سنة واحدة استلمت جميع الخدمات البريدية الخارجية، وأصدرت مجموعة طوابع تحمل صورة الشيخ عبدالله السالم الصباح، ومجموعة أخ رى تحمل ص ورًا م ن معالم الكويت الحديثة. وف ي 25 فبراير 1960 ص در طابعان بمناسبة عيد جلوس الأمير، عليها ص ورة الشيخ عبدالله السالم الصباح وعلم الكويت القديم )الأحمر(، ثم توالى صدور الطوابع الكويتية بعد الاستقلال مواكبة لتطور جميع الانشطة والأعمال بالبلاد وخاصة تقدم وتطور خدمات البريد والبرق والهاتف، نود أن نعود قليلاً الى ال وراء، الى الأيام الأولى من تقديم خدمات البريد والتلغراف، الى زمن ما قبل ظهور النفط، بالرجوع الى جاسم بن حجي عبدال، الملقب بجاسم البوسطة ، ومشوار عمله بالبريد قال في لقاء صحافي: ب دأت العمل بالبريد مع بداية فترة حكم الشيخ أحد الجابر الصباح ) 1921 - 1950 ( وتركت العمل قبل وفاته بسنتين، وعملت في مكان اخر حتى أصبح مجموع سنوات خدمتي خمسة وث الثين عاما، وكان راتبي الشهري لا يتجاوز 45 روبية، وكان يعمل قبل التحاقي بهذا العمل خلف حسين التيلجي، ويكمل جاسم البوسطة حديثه قائلاً: ال موزعون بمكتب البريد ث الثة أشخاص أنا وخلف التيلجي وعبدالصمد المعلا، وكنا نحن الثلاثة نوزع يومياً ألفين وثلاثة آلاف ما بين رسالة وبرقية وطرد )بارسل( وكنانعمل فيها نهارًا وليلاً في بعض الأحوال حسب الظروف، ورغم صعوبة العمل وكثرته، لكنا لا نستطيع ترك العمل، لأن الأعمال كانت قليلة في تلك الأيام ومن يفقد عمله ، لا يضمن الحصول على آخر بسهولة، وال ك ل يعرف أننا ندير بيوتاً وعوائل والحصول على لقمة العيش لم تكن تأتي بسهولة. وفي يوم من الأيام هبت عاصفة رملية قوية وكبيرة ملأت كل مكان رمالً وغبارًا، وكان عندي دراجة بخارية )موتورسيكل( ولكنها في هذا اليوم بالذات رفضت أن تعمل كعادتها، وكان لدي برقيتان مستعجلتان إحداها لبيت القنصل البريطاني والثانية للمستشفى الأميركاني، وبصعوبة بالغة أوصلت تلك البرقيتين بعد أن امت ألت عيناي بالرمل والغبار وأنا أمشي أفتح عيناً وأغمض أخرى، وحدث ذلك كله بالليل، وبعد هذا الجهد وهذا المشوار عندما رجعت الى المكتب وجدت ماكينة البرقيات ترسل برقية بعد أخرى، فواصلت الليل بالنهار وبدأت بتوزيع البريد والبرقيات حتى لا تتعطل أعمال الناس، تم ذلك كله ونحن نمر بشهر رمضان المبارك والناس كلهم صائمون. كان يوجد صندوقان للبريد بالكويت كلها، واحد في سوق التجار حتى يكون قريباً من محلات كبار تجار البلد، والآخر عند مكتب البريد، أما الرسائل ال واردة من الخارج فنوزعها باليد ال ى أصحابها، وكنا نعرف أسماء كل التجار تقريباً ونعرف عنوان مكاتبهم ومنازلهم، وإذا وصلت رسالة الى أحد التجار ولم نجده في مكتبه أو محله، نأخذها الى منزله وهم مايقصرون معنا يقدمون لنا الماء البارد واذا كان موعد الغداء استضافونا على الغداء، كان بالأول ينقل البريد بواسطة الخشب )السفن الخشبية التي تعمل بواسطة الشراع( من وإلى البصرة كل يومين أو ثالثة، وبعد ذلك أصبح البريد ينقل بواسطة السيارات ولكن عند نزول المطر يتعطل الطريق وهكذا حسب الظروف. أحياناً كنا نوزع الرسائل من مكتب البريد كل صباح، فيأتي كل من يتوقع أن تصله رسالة الى مكتب البريد وكذلك الفراشون والمستخدمون ل دى مكاتب التجار، وكنا نصيح بالاسم بالصوت العالي على صاحب الرسالة فيأتي ويتسلمه، وكان الشخص غير المعروف وليس لديه مكتب تجاري فكان يضع عنوانه على عنوان أحد التجار المعروفين وهو يستلم رسالته من هناك.