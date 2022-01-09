الثراء الزائف

آراء

تتداول برامج التواصل الاجتماعي مقاطع وقصصا عن تبذير شريحة من شباب الخليج بصورة تصل إلى الوقاحة والاستفزاز ونجدهم يستعرضون ثراءهم، منهم الموَرّث الذي لم يكن لهم أي جهد فيه، ومنهم من جاءهم هذا الثراء بالساهل، كما نجد شبابا يقترض كي يعيش في أجواء هذا البذخ، هذه الشريحة من الشباب نشاهد ممارساتهم والتي تدل على عدم تقديرهم للنعم حيث يلبسون ثوب التكبر على الناس بالغنى المادي والذي يدل على فقرهم من الناحية الانسانية والأخلاقية، مشاهد تجعلنا نخاف فلنا بالتاريخ عِبر لأقوام هلكوا بسبب ممارسات مترفيها الذين جحدوا النعم وفسدوا وتعالوا.

وفي أيامنا نشهد أمثلة لهؤلاء المترفين ومنهم شاب يلبس بيده ساعة ثمنها خيالي ويتكلم بكل وقاحة وكأنها أغلى من الشخص الذي معه، ومشهد آخر لشاب جالس بسيارة تعتبر من أغلى السيارات ثمنا يستعرض بها بشكل مستفز في احدى الدول الأوروبية، وشاب مازال في عمر المراهقة يقتني من السيارات ويجلس مع اكبر المشاهير ويمارس البذخ غير الطبيعي والأدهى والأمرّ أنه يقوم بهذه الممارسات بتشجيع من والده، ونشاهد البذخ في موائد الطعام والبذخ في شراء الكماليات، حتى تحول فكر الكثير إلى تفاخر مادي يجعل من لا يملك في حالة من الاحباط ومنهم من يحاول ان يملك باسلوب غير سوي، وكم هي المشاهد التي رأيناها في حياتنا والقصص التي سمعناها تجعلنا نتساءل عن تقييمنا الحقيقي للانسان، وكيف لنا أن نقيم انسانا يملك أشياء أغلى من ذاته التافهة.

جميل أن يتصرف من يملك المال بحكمة وتواضع ويصنع من المال أداة تضيف له السعادة الحقيقية.

نأخذ نفسا عميقا،،،

اليوم الكثير يعيش برفاه بفضل الله، لذا يجب ان يتعلم الجيل الجديد كيفية صناعة التوازن في حياتهم ويتعلم كيف يشكر الله على ما يملك ويتعلم العطاء ومشاركة الغير، يتعلم التواضع ويتعلم أن يركز على تنمية قيمة ذاته، كما يجب على الآباء أن يزرعوا في أبنائهم معرفة قيمة الأشياء وتقدير امتلاكها واستيعاب ما يحتاج وما لا يحتاج، يجب أن يتعلم الجيل أن المال وسيلة وأن كل إنسان مؤثر قي هذا العالم ليس تأثيره بسبب الثراء بل بحكمته وعلمه وعطائه، نحتاج أن نعلمهم أن الموجة الاعلامية التي تحاول ان تجعلنا نرى الحياة بشكل مادي ما هي إلى رسالة هدم وأن الحياة الحقيقية تخص بناء الذات وتقدير الناس واحترام النعم والتفنن في إضافة بصمة جميلة لبناء العالم... وهذه رسالتنا الحقيقية وسبب وجودنا على هذه الارض.

