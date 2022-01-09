«الطاسة ضايعة»... منو يلاقيها يانواب!

آراء

ياحسافة على ما تشهده قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة وياحسافة على مجلس الامة الذي تحول الى مكان للسب والقذف وتصفية الحسابات الشخصية وتطور الأمر إلى تحول هذه القاعة إلى حلبة مصارعة و تشابك بالايدي والعقل وتطور الأمر أعزكم الله الى الضرب فيما بينهم

عندما كنا على مقاعد الدراسة وعندما كان يختلف اثنان منا فيما بينهما يقول أحدهما للآخر «انطرك بالهده خارج المدرسة» للمهاوش وتصفية حساباتهم يعني عملوا احتراما وقداسة للمدرسة وإن يصفوا خلافاتهم خارج أسوارها وهم طلبة. أما اليوم للاسف فبعض نواب الامة لم يضعوا أي احترام لقاعة عبد السالم ولمبنى مجلس الامة وتحولت القاعة الى هرج ومرج وشتايم وكلام وعبارات والله مانسمعها من عيال المدارس.

لابد ان يكون لدى نواب الامة فروسية بالخصام وان تحترم الاراء حتى لو كانت عكس توجهاتكم، فماذا استفاد المواطن من هذا المجلس الذي يشهد صراعات وتصفية حسابات كانت سابقا بين الحكومة والنواب وأما اليوم فهي بين النواب أنفسهم ، والمواطن ينتظر حلولا للقضايا التي تهمه كالاسكان والتعليم والصحة وتحسين الخدمات المعيشية والمتقاعدون ينتظرون زيادة رواتبهم واشراكهم في فوائد ارباح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقضيه البدون التي تحتاج الى حلول جذرية ولإنهاء هذا الملف. فالشعب لاتعنيه كل هذه الخلافات وتصفية الحسابات الشخصية لاتعنيه يريد تعاونا مع الحكومة من أجل الانجاز وتحقيق طموحاته والرفع عن كاهله وايجاد حلول جذرية لقضاياه ومشاكله.

في العمل السياسي لايوجد صديق وعدو دائمين المستجدات والمصالح قادرة على تحويل عدو الأمس الى صديق اليوم والعكس ، وبالسابق كانت عندنا مايسمى معارضه واليوم المعارضة صارت معارضات كل كم واحد قالك انا معارضة وانا من ينظر لمصلحة الوطن والمواطن وكلهم يعلمون حق العلم أن المواطنين كاشفينهم وعارفين كل شيء ومن هو مع المواطن ومن هو ضده.

دعوة صادقة لنواب الامة ان يلتفوا مع بعضهم ويضعوا يدهم بيد الحكومة ويتعاونوا معها من أجل تحقيق طموحات المواطنين وأن يستخدموا حقهم الرقابي لتقويم الاداء الحكومي وان يشرعوا قوانين يستفيد منها المواطن اما مانشاهده ونعيشه الان في مجلس الامه فهو مرفوض بتاتا.

ادعو الله ان يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه وان يزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

