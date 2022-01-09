أعلام كويتية محل فخر

آراء

يزخر قطاعنا الاعلامي بالكويت بكوكبة من الكفاءات التي استطاعت ان ترفع اسم الكويت دوليا وعالميا ويجب ان يفخر كل كويتي بهذه النماذج المشرفة التي تصل الليل بالنهار اخلاصا وجودة في اعمالها، ومن هذه النماذج المشرفة الاعلامي الكويتي حمد الديحاني الذي استطاعت الكويت على يديه وبدعم من الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري ان تفوز برئاسة اللجنة الدائمة للرياضة باتحاد اذاعات الدول العربية ASBU ضمن فعاليات اجتماع اللجنة في اتحاد إذاعات ‏الدول العربية بتونس واتحاد إذاعات الدول العربية هو المظلة التي تجمع كل الهيئات الإذاعيـة والتلفزيونية الحكومية العربية وعددا من القنوات الخاصة لتعمل معا من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. كما أنه يوفر الإطار المناسب الذي يتم فيه بحث العديد من المسائل التي تهـــم الإنتاج السمعي البصري العربي، وهو يحتل مكانة مركزية في العمل العربي المشترك التي جعلت منه واحدا من أنجع الأجهزة المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

ويوفر اتحاد اذاعات الدول العربية ASBU خدمات مهمة للهيئات الإذاعية والتلفزيونية الأعضاء والجهات الأخرى للاستفادة منها على غرار الخدمات الهندسية والاستشارية، والتبـادل التلفزيوني والإذاعي الإخبـاري والبرامجي والرياضي، وتغطية الأحداث الكبرى في المنطقة العربية وخارجها، والتدريب الإذاعي والتلفزيوني. حيث انتخب أعضاء الهيئات العربية مدير إدارة القناة الرياضية بقطاع التلفزيون الإعلامي حمد الديحاني بمنصب رئيس ‏اللجنة الدائمة للرياضة. هذا الإنجاز الذي حققه الإعلامي الكويتي لم يكن وليد الصدفة وإنما بتكاتف جهود الجميع في تلفزيون الكويت وخصوصا القناة الرياضية التي تعمل من خلال ‏استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز الإعلامي الكويتي بجميع قنواته. وهذه الثقة التي منحتها هيئات الدول الأعضاء ‏في اتحاد إذاعات الدول العربية للكويت والتي تمثلت في رئاسة إحدى أهم اللجان الدائمة والمختصة بالرياضة، تعكس حجم التقدير العربي لدور الإعلام الكويتي في هذا ‏المجال. حيث حلت قناة الكاس ممثلة بمديرها نائبا للرئيس.

هذا ونهنئ بدورنا الاعلامي الكبير الاخ حمد الديحاني على هذا التكليف الذي نعلم علم اليقين انه جدير به وباستحقاق، متأملين ان يكون هذا التكليف هو البداية لمناصب اخرى ارفع.

