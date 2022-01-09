الإعدام السياسي في الكويت!

الاخيرة

العفو الكريم بادرة طيبة ونرجو أن يُستكمَل والملاحظة الوحيدة أن الجميع يتحدث عما حصل لتيار المعارضة «البرتقالي» من أحكام قضائية صدرت أوجبت العفو ولا أحد يتحدث عن الإعدام السياسي الجماعي للتيار السياسي «الأزرق» الذي وقف ضد النزول للشوارع ومع المشاركة بانتخابات الصوت الواحد وضد التأزيم والاستجوابات الكيدية والانسدادات السياسية والمساس بهيبة الدولة وكان يمثل الرأي الشعبي الآخر أمام اجتهادات يرى أنها خطأ عطلت التنمية ووضعت البلد على حافة الفوضى عام 2011.

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بالمقابل نُصبت بعد عام 2011 المقاصل والإعدامات السياسية لرموز وقيادات وشباب الأزرق «!!».

وكان من يقف خلف تلك القرارات الجائرة هي البطانات غير الكفؤة الفاسدة التي خشيت أن تُستبدل بعد ثبوت الخطأ الجسيم لنصائحها واجتهاداتها بالعناصر الكفؤة الأمينة الموجودة بالأزرق لذا تخلصت من البرتقالي بالأحكام ومن الأزرق بقرارات الإبعاد فخلا الجو للبطانات الفاسدة ذات القلوب السوداء والوجوه الصفراء والأفعال الشائنة ولم تهتم قط بما سيكتبه التاريخ عمن ائتمنهم فخانوا الأمانة أيما خيانة...

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آخر محطة:

تقوم الدول والأنظمة على مبادئ أساسية منها تشجيع الوفاء والإخلاص والحفاظ على السمعة التاريخية الطيبة والتمسك بالصديق ومحاولة كسب العدو أو تحييده، ما حصل في الكويت أمر لم يشهد له تاريخ الأمم مثيلاً تمثل في التخلص من الأصدقاء عبر الغدر وإظهار عدم الوفاء، وحرق الجسور والشراسة مع الأعداء ونتجت عن ذلك المفاسد والفضائح الكبرى التي تفجّرت لاحقاً ودخلت التاريخ وليس في ذلك ما يَسُرُّ!

