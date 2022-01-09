«جايك من فلان».. رشوة تقود إلى السجن

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الرياض - الوكالات: حذر محامون ومستشارون قانونيون سعوديون من أن جملة «جايك من فلان» التي يقولها البعض لموظف الحكومة للحصول على خدمات مميزة من موظف حكومي تدخل بشكل صريح ضمن المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة في المملكة العربية السعودية حيث إنها توحي لموظف الدولة بتقديم خدمات مميزة لأشخاص على حساب آخرين.

وأشاروا إلى أن موظف الدولة يجب أن يقدم الخدمة للجميع بدون تمييز، لافتين إلى أن «الشفاعة الحسنة» مختلفة عن ذلك، وتهدف للتعريف بالنفس دون طلب خدمة حكومية. وشددوا على أن المادة الرابعة من نظام الرشوة السعودي تجرم التوصية والوساطة في هذا الأمر وتفرض عقوبة السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكدت المحامية والمستشارة القانونية السعودية زهور النهاري أن جملة «جايك من طرف فلان» تعد رشوة صريحة وفق المادة الرابعة من نظام مكافحة الرشوة، حيث تتضمن الرجاء أوالتوصية والوساطة التي ذكرت في المادة، مشيرة إلى وجود سوابق لتنفيذ عقوبات من هذا النوع.

واستغربت النهاري من عدم إدراك بعض المحامين لخطورة تلك الجملة رغم صدور أحكام سابقة تلحقها بالرشوة المنصوص عليها، فهي إما توصية وإما وساطة لتقديم خدمة بشكل غير نظامي، لافتة إلى أن المفترض أن تقدم الخدمة للجميع دون تمييز.

بدوره أشار المحامي السعودي محمد الخزيم إلى أن «جايك من فلان» ليست جريمة رشوة بحد ذاتها، ولكن من يخل بواجبات وظيفته العامة كأن يقوم بعمل أو يمتنع عن عمل بناء على وساطة أو توصية أو رجاء يدخل في حكم المرتشي. ولفت إلى أنه للتمثيل على ذلك «لو قال مراجع لموظف إنه قادم إليه من طرف فلان لكي يقوم الموظف بعمله، فلا مخالفة في ذلك، ولكنه إذا قالها ليقوم الموظف بعمل مخالف لواجباته الوظيفية وفيه تعد على النظام وفعل الموظف هذا العمل فهنا ارتكب جريمة ويدخل في حكم المرتشي وتطبق عليه عقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في المادة».

من جهته أكد المستشار القانوني السعودي د. أحمد العوذلي أن التوصية والوساطة من شخص معروف لتقديم خدمة من موظف حكومي بشكل متميز عن خدمة المستفيدين الآخرين وبشكل يخالف النظام يعد في حكم الرشوة ولا جدال في ذلك، وتنفذ فيه العقوبة الواردة في النظام.

