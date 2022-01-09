ملكة جمال بريطانيا ممنوعة من دخول أميركا.. لأنها «سورية»!

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حرمت ملكة جمال بريطانيا من المشاركة في مسابقة ملكة جمال العالم التي تقام في الولايات المتحدة، بعد رفض منحها تأشيرة الدخول لأنها «ولدت في سورية».

وكان من المقرر أن تشارك لين كلايف (29 عاما) لتمثل بريطانيا في نهائيات مسابقة ملكة جمال العالم، لكن المسؤولين الأميركيين لم يمنحوها تأشيرة الدخول.

وفي ردهم على القضية، قال مسؤولون أميركيون لشبكة «بي بي سي» إنهم « لا يستطيعون التعليق على قضية كلايف».

وأضافوا في بيان «أن سجلات التأشيرات سرية بموجب القانون الأميركي، لذلك لا يمكن مناقشة تفاصيل حالات التأشيرات الفردية».

وأشارت كلايف التي تعمل كطبيبة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إلى أن عائلتها حصلت على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة، لكنها لم تحصل على التأشيرة «لأنها ولدت في دمشق».

وقالت إنها «تقدمت للتأشيرة بجواز سفرها البريطاني، كمواطنة بريطانية، ولم يكن لديها أي فكرة أنها ستحظر من دخول الولايات المتحدة».

وكانت كلايف وصلت إلى بريطانيا في 2013، وهي تتحدث اللغة الإنكليزية، وأجرت العديد من الحملات لدعم المساواة بين الرجل والمرأة ودعم حقوق اللاجئين.

وكان من المقرر أن تشارك في الفعالية الـ 35 لملكة جمال العالم التي تقام في 15 يناير، بمشاركة 57 متسابقة أخرى، وبسبب مسألة التأشيرة لن يكون لبريطانيا ممثلة في المسابقة.

بدورها، تحدثت لين لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، واصفةً ما يحدث معها بأنه «شعور باليأس بطريقة ما. كانت حملتي الرئيسة لمسابقة ملكة جمال العالم ترتكز على المساواة. اخترت تلكA الحملة لأنني أتيت إلى المملكة المتحدة مع حقيبة من الملابس فقط على ظهري».

وتابعت: «لقد درست وتخرجت هنا، وعملت مترجمة للأمم المتحدة وقمت بأعمال خيرية والآن أنا أمثل المملكة المتحدة في المسابقة. لطالما شعرت أنني أعامل مثل أي بريطاني آخر، ولم أشعر أبدًا بأنني دخيلة. أردت أن أنقل ذلك على الصعيد العالمي. إنه أمر محبط للغاية ومزعج للغاية».

