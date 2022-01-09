ختام الورش التحضيرية لـ«منتدى شباب العالم»

عربيات ودوليات

تختم اليوم ورش العمل التحضيرية لمنتدى شباب العالم، فيما تنطلق فاعليات المنتدى يوم غد الاثنين بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبمشاركة شباب من 196 دولة وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل 13 يناير وتناقش ورش العمل آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة، ومستقبل القارة الأفريقية في ضوء أجندة 2063، وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة. وتناقش الورش التحضيرية تبنى السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية. فضلًا عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان «حياة كريمة». بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الانسان.