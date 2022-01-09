البابا تواضروس: فكرة «الدين الإبراهيمي» مرفوضة تماماً

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن فكرة «الدين الإبراهيمي» مرفوضة تماما، ولا يصح استخدامها، وغير مقبولة شكلا أو موضوعا.

وأوضح في مقابلة مع القناة المصرية الأولى، «أن هناك أفكارا سبقت فكرة الدين الإبراهيمي، وأن الأديان كالألوان لا يمكن تغييرها أو استبدالها عن طريق التجديد أو إدخال معلومات غير حقيقة على ثوابت هذا الدين».

وأضاف أنه «لا يجوز زعزعة ثوابت الدين من خلال الأديان التي تنشأ، وأن ما يطلق على الدين الإبراهيمي هو يستخدم نقيض الأديان السماوية الثلاثة».

وتابع، أن «فكرة الدين الإبراهيمي قدمت في المجتمع الشرقي، وهي تفكير سياسي وليس دينيا»، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الفكر هو «هدم ثوابت الدين سواء كانت الديانة الإسلامية أو المسيحية أو اليهودية».

كذلك تطرق البابا تواضروس الثاني، في المقابلة إلى قرار إيقاف رحلات زيارة الأقباط للقدس المحتلة، مؤكدا أن هذه الخطوة تتسبب في إضعاف التواجد القبطي هناك.

وأوضح أن زيارات الأقباط للقدس المحتلة كانت تشجعهم على بعض الصناعات اليدوية، لافتا إلى أنه «لم يعد هناك مبرر الآن لمنع زيارة الأقباط للقدس».

وقال البابا تواضروس، إن مصر لوحة جميلة مرسومة في قلب العالم، وأضاف: «مصر كالمعبدتقوم على الأعمدة، كالشرطة والجيش والكنيسة والأزهر والقضاء والفن والرياضة، مصر كيان لا يضارعها أي كيان في العالم كله، إحنا بلد على الناصية، بلد متميزة.. لوحة في وسط العالم».

وعن العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر، أكد أن هناك تجانسا بين الأجيال على مدار التاريخ، وإن ظهر تعصب بأي صورة فهو استثناء.

وقال إن يوم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة لم يكن له مثيل في التاريخ المصري.

