الجمهورية الجديدة شعار تستحقة مصر

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة المصرية شاركت فى وضع الدستور الجديد لمصر، مؤكدا على انها خادمة للوطن.

وأضاف خلال حوار له على قناة اكسترا نيوز، أن مصر كانت تغلي في إبريل عام 2013 كما تم الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية مشيرا الى انه تحمل المسؤولية في ظل تحديات كبيرة مؤكدا على انه لا ينظر للوراء بل لابد ان نتخذه مادة نتعلم منها.

وأكد تواضروس، أن مصر تدخل عصرا جديدا مع اطلاق الجمهورية الجديدة، مؤكدا على أن الجمهورية الجديدة شعارا مستحق بعد 7 سنوات من النهضة الشاملة على كل أرض الكنانة، مشيرا إلى أنه عاصر كل رؤساء مصر ولم ير ما تم من انجازات خلال آخر 7 أعوام بهذا القدر من قبل.

