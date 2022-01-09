انطلاق محاكمة «نائب الجن» في «قضية الآثار الكبرى» مصر.. اعتقال رجل أعمال بتهمة «هتك عرض أيتام»!

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«القاهرة» - الوكالات: قررت النيابة العامة المصرية، حبس رجل أعمال مصري، بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض أطفال أيتام في داري أيتام أسسهما بمحافظة بني سويف.

وجاء قرار النيابة العامة في القضية رقم 885 لسنة 2022، بحبس المتهم محمد الأمين رجب أحمد جمعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بأن رجل الأعمال ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل داري الأيتام. وبعد الإجراءات والتحريات وسماع أقوال الضحايا، صدر قرار من الجهات المختصة بالقبض على الأمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وقالت مصادر صحافية رسمية إن قوة أمنية ألقت القبض على الأمين في فيلته بمنطقة التجمع الخامس، حيث تم اقتياده إلى قسم التجمع الخامس وعرضه على جهات التحقيق.

وأضافت الصحيفة أن السلطات المصرية منعت الأمين من مغادرة البلاد، وأدرجت اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لاتهامه بالتهرب الضريبي أيضا بما يقدر بـ 427 مليون جنيه، ما يعادل 27 مليون دولار، قيمة بيع أسهم في إحدى الشركات التي شغل منصب عضو مجلس إدارتها.

يذكر أن محمد الأمين رجب هو مؤسس مجموعة قنوات سي بي سي، وشبكة قنوات مودرن، ووكالة الأخبار العربية AUA، وقناة النهار، بالإضافة إلى أنه كان شريكا في مجموعة عامر شركات غروب المصرية. من جانب آخر، بدأت، أمس، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري، حسن راتب، وآخرين، بقضية التنقيب عن الآثار التي عرفت إعلاميا باسم «قضية نائب الجن»، أمام محكمة جنايات القاهرة. وأنكر حسن راتب التهم الموجهة إليه، وطالب دفاع المتهمين بـ«استدعاء شهود الإثبات وضم دفتر أحوال مصر القديمة ودفتر أحوال المنيا وكاميرات المراقبة الخاصة بـ«كافيه» (مقهى) في محافظة المنيا، ولجنة من كلية الآثار جامعة عين شمس أو القاهرة، لبيان إذا كانت الآثار حقيقية أو لا، والانتقال لمكان الآثار».

وقال محامي الدفاع عن راتب، فريد الديب، إن موكله «يعاني من مرض السرطان»، مطالبا بنقله لمستشفى حكومي لعدم وجود مستشفى في السجن المركزي الذي يقضي فيه المتهمون فترة حبسهم الاحتياطي على ذمة القضية.

كما طالب هيئة المحكمة بالإفراج عن راتب «بأي ضمان»، كي يستطيع استكمال العلاج. وكان النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، أمر بإحالة البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و21 آخرين جميعهم محبوسين، عدا اثنين هاربين، إلى محكمة الجنايات.

وتشمل التهم الموجهة إليهم «تشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلاف آثار منقولة بفصل جزء منها عمدا، والاتجار في الآثار، والاشتراك بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، وإجراء أعمال حفر في 4 مواقع، بغرض الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، وإخفاء آثار بقصد التهريب».

وأقامت النيابة العامة دليلها على المتهمين راتب وحسانين، من شهادات 15 شاهدا، من بينهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، نفاذا لإذن النيابة العامة.

