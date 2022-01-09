16 قتيلاً في حادث سير مروع جنوب سيناء

عربيات ودوليات

القاهرة - «النهار» - رام الله - الوكالات: لقى 16 مصريا على الأقل مصرعهم وأصيب 18 آخرون بجروح في تصادم وقع فجر امس في جنوب سيناء، بين حافلة نقل ركاب وحافلة أخرى صغيرة، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أمنيين.

ونقلت «أسيوشيتدبرس» عن مسؤولي صحة في مصر إن الحادث المروري شمل مركبة ميكروباص وحافلة كبيرة. ووقع الحادث بالقرب من مدينة الطور «400 كيلومتر جنوب شرق القاهرة» بين حافلة لنقل الركاب كانت متوجهة من القاهرة إلى منتجع شرم الشيخ «على البحر الأحمر» والحافلة الصغيرة، بسبب الضباب الكثيف والسرعة الزائدة للسائقين، وفق المصدر الأمني. ونقل جميع المصابين إلى مستشفى في مدينة الطور. ويقع كثير من حوادث السير في مصر بسبب عدم صيانة الطرق أو عدم التزام السائقين بتعليمات المرور. ووفق الأرقام الرسمية، لقي سبعة آلاف شخص مصرعهم في حوادث طرق مصر في العام 2020. الى ذلك اعلنت مصادر فلسطينية رسمية أن ثمانية فتية لقوا حتفهم في حادث سير بين مركبة خاصة وشاحنة لنقل الأسمنت على طريق سريع شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية أثناء عودتهم من العمل. وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة في بيان «بقلوب تتفطر ألما، مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبأوجاع تهز النفس من أقطارها لفداحة المصاب الجلل، تودع بلدة عقربا «جنوب شرق مدينة نابلس» بمراسم حزينة الفتية الثمانية، ضحايا حادث السير المفجع، الذي وقع في قرية فصايل «شمال أريحا»».

