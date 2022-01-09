الجمعة الإماراتية.. الشارع منقسم بين العمل و«الشعور الغريب»

عربيات ودوليات

أبوظبي - الوكالات: توجّه الموظفون والطلاب إلى أماكن العمل والدراسة الجمعة، للمرة الأولى في تاريخ الإمارات، بعد تغيير عطلة نهاية الأسبوع رسميا في الدولة الخليجية لتصبح يومي السبت والأحد. وواجه البعض صعوبات في التغيير بينما انقسمت بعض شركات القطاع الخاص، حيث انتقل عدد منها إلى إجازة أسبوعية يومي السبت والأحد، بينما فضلت أخرى الإبقاء على الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع. وأصبحت الإمارات البلد الخليجي الوحيد الذي لا يعتمد الجمعة والسبت حين يتوافد السكان إلى المساجد لأداء الصلاة الأسبوعية، يومي عطلة كاملين. وكانت الإمارات تعتمد عطلة نهاية الأسبوع من الخميس إلى الجمعة حتى عام 2006، عندما انتقلت إلى يومي الجمعة والسبت في قطاعيها العام والخاص على حد سواء. وبدت المساجد الجمعة مكتظة بالمصلين الذين قدموا لأداء الصلاة قبل أن يعود الكثير منهم إلى أعمالهم. وقالت البريطانية، ريتشل كينغ، (22 عاما) التي تعمل في قطاع الضيافة وتقيم في دبي منذ ستة أشهر «كنت سأفضل أخذ (الجمعة) كيوم عطلة».

وكانت حكومة الإمارات أعلنت، في ديسمبر الماضي، أنها ستقلّص أسبوع العمل الرسمي إلى أربعة أيام ونصف اليوم، بحيث ينتهي دوام الموظفين في الهيئات الحكومية ظهر يوم الجمعة.

وبموجب الجدول الزمني الجديد، تقام صلاة الجمعة في مساجد الدولة بعد الساعة 13,15 ظهراً بالتوقيت المحلي على مدار السنة.

وأجرت شركة «ميرسر» للاستشارات استطلاعا شمل 195 مؤسسة عمل، وقالت 23% منها فقط إنها ستقوم بتقليص أيام العمل إلى أربعة أيام ونصف اليوم، بينما قال أكثر من النصف إنهم سيعتمدون نظام نهاية الأسبوع الجديد.

وقالت فاتي، التي تعمل في شركة دولية للتوزيع ولم ترغب بالكشف عن اسمها الكامل «لحسن الحظ، سأحظى بنفس أيام العطلة مع أولادي ولكن الأمر يختلف مع زوجي». ويرى خبراء اقتصاد أن هذا التحول استراتيجي لأنه يجعل الأعمال في الإمارات العربية المتحدة متناسقة مع الممارسات العالمية، ويؤكّد موقعها كمقر مهم للشركات الأجنبية. بدورها، قررت إمارة الشارقة تقليص أسبوع العمل الرسمي ليصبح أربعة أيام فقط وإعلان ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع. ووجد استطلاع «ميرسر» أن قرابة ثلث الشركات تشعر بالقلق من تباين أيام العطلة الأسبوعية مع دول اخرى في المنطقة. وبدا مركز دبي المالي العالمي، حيث يعمل كثيرون عن بعد، هادئا صباح الجمعة في وقت تشهد الإمارات تزايدا في إصابات «كوفيد-19» بينما اختارت بعض المدارس التعليم الافتراضي.

ويقول أحمد البلبيسي (34 عاما) الذي يعمل في القطاع المصرفي «أول جمعة عمل ولكنه شعور غريب قليلا» ولكنه أوضح «بالنسبة إلي فإن الأمر منطقي على الأقل في القطاع المصرفي نحن نعمل الآن في نفس اليوم كغيرنا في العالم».

