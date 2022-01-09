كازاخستان: اعتقال رئيس «أمن الدولة» بتهمة الخيانة.. والقوات الروسية تتدفق لضبط الأوضاع

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نور سلطان - الوكالات: أعلن جهاز أمن الدولة الكازاخي امس اعتقال رئيس الجهاز المقال كريم ماسيموف بتهمة الخيانة، فيما قال الحزب الحاكم إن مقاره في معظم مدن البلاد الرئيسة تعرضت للتدمير والإحراق، وذلك في ظل اضطرابات ومواجهات تشهدها كازاخستان وأسفرت عن قتلى وجرحى ومعتقلين ما استدعى استعانة السلطات بدعم عسكري خارجي بقيادة روسيا.

وقال جهاز أمن الدولة في بيان إن ماسيموف اعتقل الخميس بعد إقالته فورا، وإن شخصيات سياسية وأمنية أخرى اعتقلت أيضا ولم يكشف عن أسمائها بعد لضرورات التحقيق، بحسب البيان.

وكان الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف قد أقال رئيس جهاز أمن الدولة مع بداية الاضطرابات التي اندلعت الأحد الماضي، وأسفرت وفق إحصائية رسمية عن مقتل 26 شخصا وإصابة 18 آخرين. وشغل ماسيموف سابقا مناصب حكومية كثيرة أبرزها رئاسة الحكومة، وبعد استقالة الرئيس الكازاخي السابق نور سلطان نزارباييف الذي احتفظ لنفسه برئاسة مجلس الأمن القومي وبلقب زعيم الأمة عين ماسيموف رئيسا لجهاز أمن الدولة، ويعد ماسيموف من المقربين للرئيس السابق نزارباييف.من جهة أخرى قال حزب «نور وطن» (الحزب في كازاخستان) إن مقاره في معظم المدن الرئيسة تعرضت للتدمير والإحراق. وكان الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف قال إن من وصفهم بالإرهابيين نفذوا هجمات على ألماتي عبر 6 مراحل، وأكد أن البلاد واجهت «مجموعات إرهابية مدربة جيدا في الخارج».

وأضاف توكاييف أنه تمت استعادة ما سماه النظام الدستوري في معظمه، معلنا رفضه الحوار مع المتظاهرين، والذين وصفهم بالإرهابيين. وقال الرئيس الكازاخي إنه أمر قواته بإطلاق النار في مقتل، لإخماد الاضطرابات التي عمت أرجاء كبرى بلدان دول آسيا الوسطى، مضيفا في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن «قرابة 20 ألفا من قطاع الطرق هاجموا مدينة ألماتي ودمروا ممتلكات الدولة».

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 4266 شخصا بينهم أجانب اعتقلوا خلال العمليات الأمنية المتواصلة في عموم البلاد، لمواجهة الاضطرابات التي اندلعت قبل أكثر من أسبوع بعدما خرجت احتجاجات على زيادة أسعار الوقود مع بداية العام الجديد، قبل أن تتطور إلى أعمال شغب ضد النظام. وقالت وكالة سبوتنيك كازاخستان إن إطلاق نار واشتباكات وقعا في مدينة قيزلاردا (جنوبي البلاد)، وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن إطلاق النار يتواصل وسط مدينة ألماتي كبرى مدن كازاخستان.

وانتقدت وزارة الخارجية الروسية تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن مهمة قوات حفظ السلام في كازاخستان، ووصفتها بالفظة. وقالت الوزارة إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي استجابت لنداء حكومة كازاخستان لمساعدتها في ضمان الأمن.

وكان بلينكن قال في مؤتمر صحافي بواشنطن «ثمة درس من التاريخ الحديث مفاده أنه ما إن يدخل الروس بلدا فإن إخراجهم يكون أحيانا أمرا بالغ الصعوبة».

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي سيطرت على مطار ألماتي، ثم وضعته تحت سيطرة قوات الأمن الكازاخية. وقالت الوزارة إن 20 طائرة شحن عسكرية ستواصل نقل القوات الروسية وعتادها إلى كازاخستان.

وفي الوقت نفسه أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والكازاخي توكاييف اتصالا ناقشا فيه الإجراءات المشتركة ضمن تفويض منظمة الأمن الجماعي لمكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنه الكرملين.

