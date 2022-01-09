مونشنغلادباخ أسقط بايرن

دوليه

استغل بوروسيا مونشنغلادباخ وضع مضيفه بايرن ميونيخ المثقل بالغيابات جراء جائحة كورونا،

وأسقطه 2-1 اول من امس على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ في افتتاح منافسات المرحلة الثامنة عشرة

من الدوري الألماني.وكان بايرن ميونيخ البادئ بالتسجيل عبر هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي (18)، لكن الضيوف ردوا بهدفين لفلوريان نوهاوس (27) والنمسوي ستيفان لاينر (31).

وهي الخسارة الثالثة لبايرن ميونيخ هذا الموسم فتجمد رصيده عند 43 نقطة في الصدارة، فيما خطف بوروسيا مونشنغلادباخ النقاط الثلاث ورفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر.وكان بايرن يمنّي النفس بالثأر من ضيفه الذي أرغمه على التعادل 1-1 في مباراة الذهاب في أغسطس الماضي، قبل أن يُلحق به خسارة مذلّة في مسابقة الكأس في أكتوبر الماضي بخماسية نظيفة.لكن الفريق البافاري خاض مباراته مثقلاً بالغيابات بسبب فيروس كورونا، بعدما حامت شكوك حيال إمكانية إلغائها.

ويعاني بايرن من تسعة غيابات في صفوفه بسبب «كوفيد-19» في مقدمتها قائده حارس المرمى العملاق مانويل نوير، فضلا عن غيابات متعددة لإصابات بدنية، فاضطر مدربه يوليان ناغلسمان الى استدعاء لاعبين تقل أعمارهم عن الـ16 عاماً لإكمال التشكيلة.

واستعان ناغلسمان بتسعة لاعبين من تشكيلته المحترفة، ومن بينهم يوزوا كيميش العائد بعد غياب

طويل استمر منذ 6 نوفمبر بعد معاناته من مضاعفات الفيروس،

إضافة الى عودة نيكلاس زوله الذي يعاني من آلام في الظهر ويحتاج الى العناية.وافتقد بطل ألمانيا أيضا إلى خدمات لوروا سانيه والفرنسيين دايو أوباميكانو وكينغسلي

كومان ولوكاس هرنانديز وكورونتان توليسو والكندي ألفونسو ديفيس، بالاضافة إلى حرمانه من الكاميروني إريك مكسيم تشوبو-موتينغ والمدافع السنغالي بونا سار لمشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس أمم إفريقيا التي تنطلق اليوم.

