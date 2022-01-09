الجزيرة «سوبر» الإمارات

دوليه

حقق الجزيرة لقب بطولة السوبر الإماراتية بعد فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح 3-5 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1 أول من أمس. ووضع محمد جمعة (بيليه) شباب الأهلي في المقدمة في الدقيقة 65 عندما تلقى تمريرة طويلة رائعة من النقبي لينفرد بمرمى علي خصيف المتقدم ليضع الكرة من أعلى رأسه. لكن عبد الله رمضان أدرك التعادل للجزيرة قبل النهاية بدقيقتين إثر هجمة مرتدة قادها محمد العطاس وأنهاها رمضان بتسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك ماجد ناصر. وسجل ركلات الجزيرة، جواو فيكتور وعبد الله ديابي وأحمد فوزي ومحمد جمال وعبد الله إدريس. وسجل لشباب الأهلي، الإيراني أحمد نورالله ويوسف جابر ومحمد جمعة (بيليه) بينما أضاع عبد الله النقبي.

