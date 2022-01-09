الكاميرون وبوركينا فاسو في انطلاق «أمم أفريقيا»

دوليه

تنطلق اليوم في الكاميرون منافسات النسخة الـ 33 من كأس الأمم الأفريقية بإقامة مواجهتين على ستاد باول بيا في العاصمة ياوندي، وتجمع الأولى الدولة المضيفة الكاميرون مع بوركينا فاسو في الـ 07:00 مساء (بتوقيت الكويت)، فيما يلتقي في الثانية منتخبا إثيوبيا والرأس الأخضر عند الـ 10:00 مساء ضمن المجموعة الأولى.

وبعدما التقيا في المباراة الافتتاحية أيضا في نسخة 1998، تعود الكاميرون لمواجهة بوركينا فاسو من جديد، حيث يأمل المنتخب الملقب بـ»الأسود غير المروضة» في مواصلة تفوقه على منافسه، الذي تغلب عليه 1 - 0 قبل 24 عاما، بالعاصمة البوركينية واغادوغو.كما سيكون هذا اللقاء الثالث بين المنتخبين في كأس أمم إفريقيا، بعدما تواجها في مرحلة المجموعات بنسخة 2017 في الغابون، وتعادلا حينها 1-1. ويسعى المنتخب الكاميروني، الفائز بالبطولة أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، لاستغلال مؤازرة الأرض والجمهور، لتحقيق انطلاقة جيدة في المسابقة، حيث يرغب في أن يكون أول مستضيف للبطولة يتوج باللقب، منذ 16 عاما. ومنذ حصول المنتخب المصري على لقب البطولة، التي احتضنتها ملاعبه في عام 2006، لم يتمكن أي منتخب منظم للمسابقة من الفوز بها.

لكن منتخب بوركينا فاسو لن يكون لقمة سائغة لنظيره الكاميروني، حيث يطمع منتخب «الخيول»، العائد للبطولة بعدما غاب عنها في النسخة الماضية، في مشاركة أخرى مميزة، بعدما بلغ المباراة النهائية في 2013 بجنوب إفريقيا، ونصف النهائي في 1998 و2017. وعين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجزائري مصطفى غربال لقيادة المباراة الافتتاحية. وتبدو حظوظ إثيوبيا والرأس الأخضر متكافئة إلى حد كبير، في لقائهما الأول بالمجموعة، حيث يبحث كل منهما عن حصد النقاط الثلاث، لتعزيز آماله في بلوغ الأدوار الإقصائية. ويعود المنتخب الإثيوبي بعد غياب 9 أعوام للمشاركة في البطولة، التي توج بها في عام 1962، حيث يستعد لتسجيل ظهوره الـ11 في المسابقة، بينما يتواجد منتخب الرأس الأخضر للمرة الثالثة بـ «الكان»، بعد عامي 2013 و2015. وستشهد النسخة الثالثة والثلاثين من نهائيات كأس الأمم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) في كل المباريات الـ52 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. وسبق أن استُخدمت تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس أمم إفريقيا بدءا من مباريات ربع النهائي في النسخة الماضية في مصر.

