«كورونا» يجتاح «الفراعنة»

دوليه

ضرب فيروس كورونا منتخب مصر قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستنطلق اليوم في الكاميرون حيث غاب 8 أفراد عن البعثة التي سافرت أمس السبت لخوض البطولة.

وأعلن طبيب المنتخب محمد أبو العلا إيجابية مسحة 6 أفراد في معسكر منتخب مصر. وقال إن المسحة الأخيرة للفراعنة ظهرت إيجابية للاعب محمد أبو جبل وعصام الحضري مدرب حراس المرمى وتم عزلهما واتخاذ الإجراءات اللازمة. وأضاف «المسحة أثبتت أيضا إيجابية محمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعلي محمد علي إداري الفريق بخلاف أحد عمال المهمات، وتم عزلهم واتخاذ اللازم». وتابع «واستمرت نتيجة عينة جيرارد مور محلل الأداء ومصطفى صادق أخصائي التأهيل إيجابية إذ إن الثنائي مصاب بكورونا قبل تجمع المنتخب ولم ينضم للمعسكر منذ بدايته». وأوضح أنه تم استدعاء اللاعبين الثلاثة الاحتياطيين مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي للكشف عليهم تحسبا لأي موقف يستدعي الاستعانة بأي منهم وأثبتت النتيجة معاناة محمد حمدي من إصابة في الركبة مما يعوقه عن الانضمام إلى صفوف المنتخب وتم إجراء الأشعات اللازمة له للتقدم بها إلى الاتحاد الأفريقي «كاف»، للمطالبة بإجراء استبدال حسب اللوائح المنظمة. وأشار إلى أن إبراهيم عادل لاعب بيراميدز والذي يوجد في القائمة الاحتياطية ظهرت نتيجة مسحته إيجابية وتم اتخاذ اللازم تجاهه.ويبدأ الفراعنة مشوارهم بكأس الأمم بعد غد أمام نيجيريا ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة التي تضم أيضا السودان وغينيا بيساو. ويخشى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش من ظهور حالات إيجابية بين اللاعبين تبعدهم عن مباريات «الفراعنة» في البطولة.

