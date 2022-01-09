اختتام مهرجان جائزة سمو ولي العهد في «الهجن»

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تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اختتمت أمس فعاليات جائزة سمو ولي العهد للمهرجان السنوي لسباق الهجن والتي أقيمت على مضمار الشهيد فهد الأحمد في النادي الكويتي لسباق الهجن.

وقد أناب سموه حفظه الله محافظ حولي علي الأصفر لحضور حفل الختام وتتويج الفائزين.

هذا وقد وصل ممثل سمو ولي العهد حفظه الله إلى مكان الحفل وكان في استقباله مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح ورئيس مجلس إدارة النادي الكويتي لسباق الهجن ورئيس الاتحاد العربي لرياضة سباقات الهجن حسين الدواس وأعضاء مجلس إدارة النادي. وقد بدأ الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم ثم عزف السلام الوطني عقبها ألقى أمين صندوق مجلس إدارة النادي عبدالله المطيري كلمة بهذه المناسبة. بعدها تفضل ممثل سمو ولي العهد راعي الحفل بالإعلان إذانا لبدء منافسات البطولة على المنصة.

وتقدم ممثل سمو ولي العهد، محافظ حولي علي الأصفر بعد الانتهاء من المنافسات بتسليم الكؤوس والجوائز للفائزين في البطولة.

وفي الختام تم تقديم هدايا تذكارية وتم التقاط صورة تذكارية مع ممثل سمو ولي العهد لهذه المناسبة.

