الجابر أشاد بإنجاز العوضي في «التصنيف الآسيوي»

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أشاد رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس الشيخ أحمد الجابر بالإنجاز الذي حققه لاعب المنتخب الوطني للناشئين محمد العوضي الذي دخل قائمة أفضل 10 لاعبين ناشئين في قارة آسيا، إذ وصل ترتيب العوضي إلى رقم 9 في تصنيف الاتحاد القاري، «وهو إنجاز متميز وغير مسبوق في تاريخ التنس الكويتي، ولاسيما في فئة الناشئين تحت 14 سنة».

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ أحمد الجابر للنجم الصاعد محمد بصحبة والده جاسم العوضي وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ جابر العبد الله الدولي للتنس.

وقال الجابر إن هذا الإنجاز يتوج جهود اللاعب العوضي والتزامه بالتدريب مع المنتخب بالتنسيق مع أكاديمية رافا نادال التي تدرب لاعبي المنتخب الوطني.

وأكد الشيخ أحمد الجابر أن هذا الإنجاز المتميز يأتي ثمرة للبرامج والخطط التي وضعها الاتحاد للاعبي المنتخبات الوطنية في جميع الفئات السنية، وذلك بدعم من الهيئة العامة للرياضة، وأثنى على دور والد اللاعب العوضي ودعمه المستمر له حتى وصل إلى هذا المستوى.

كما أكد الشيخ أحمد الجابر استمرار الاتحاد الكويتي في تقديم المزيد من الدعم للعوضي من أجل استمراره في التصنيف المتقدم وحتى يستمر تفوقه كذلك في الفئات السنية الأعلى على المستويين الآسيوي والدولي. وفي ختام تصريحه أعرب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للتنس عن تمنياته أن يكون اللاعب العوضي إحدى الركائز المهمة التي يعتمد عليها التنس الكويتي في المستقبل.

