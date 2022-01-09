الخنيسي «كويتاوي»

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دعّم الكويت صفوفه بالتعاقد مع المهاجم التونسي طه الخنيسي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2022 – 2023، لينضم إلى قائمة محترفي الفريق وهم الكونغولي ديوميرسي مبوكاني، والمغربي المهدي برحمة، والأسترالي رايان ماكغواين، والغيني سيدوبا سوماه.

وسيشكل الخنيسي (29 عاماً) إضافة كبيرة للأبيض لما يمتلكه من إمكانات فنية وبدنية وخبرات كبيرة اكتسبها خلال مشاركاته مع منتخب بلاده، فضلاً عن تمثيله أندية عريقة مثل الترجي، والصفاقسي التونسيين.

ويتصدر الكويت تحت قيادة المدرب التونسي نبيل معلول ترتيب فرق الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة بعد ختام الجولة الثامنة بفارق نقطتين عن السالمية وكاظمة و3 نقاط عن القادسية، وهو يتطلع إلى مواصلة مشواره بقوة في البطولة، إذ تنتظره بعد غد الثلاثاء مواجهة قوية أمام العربي الخامس (14 نقطة) ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

من جانب آخر، أعلن نادي الفحيحيل، أول من أمس، تعاقده مع المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول، خلفا للمدرب الوطني ظاهر العدواني.

وقاد داليبور أمس الحصة التدريبية الأولى مع الفحيحيل الذي يأمل في الظهور بصورة أفضل في المرحلة المقبلة، والهروب من مراكز المؤخرة، إذ يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

وكان العدواني تقدم باستقالته بعد الخسارة أمام السالمية بثنائية نظيفة في الجولة الثامنة. ويمتلك داليبور خبرة جيدة في الكرة الكويتية فهو قاد القادسية في العام 2015 واستمر معه حتى 2018، وتوج مع الأصفر بلقب الدوري موسم 2015-2016.

في سياق آخر، عين نادي النصر محمد المشعان مدرباً للفريق الأول خلفاً لسلمان عواد الذي استقال من منصبه بعد الخسارة أمام الكويت 0 – 1 في الجولة قبل الماضية، كما استقال معه المدرب المساعد السوري فراس الخطيب. ودرب المشعان من قبل ناديي السالمية والجهراء، كما عمل مستشاراً فنياً مع المنتخب الأول ونادي القادسية.

