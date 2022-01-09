المقصيد: منتخب المدارس يشارك في دوري «المراحل» الموسم المقبل

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أعلن فيصل المقصيد رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي مشاركة منتخب المدارس ضمن منافسات دوري المراحل السنية الذي ينظمه اتحاد الكرة خلال الموسم المقبل، وقال: «ضمن الاتفاقية التي تم ابرامها مع الشيخ احمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة سيتم مشاركة منتخب المدارس في أنشطة ومسابقات الاتحاد في خطوة اعتبرها الكثيرون متميزة من جانبين الجانب الأول هو زيادة المنافسة بين اللاعبين خلال مشاركهم في دوري المحافظات ومراكز التدريب التي يقيمها الاتحاد المدرسي في محافظات الكويت الست من اجل اختيارهم للمنتخب، والجانب الاخر ستكون فرصة امام اللاعبين لمتابعتهم من خلال الأجهزة الفنية والإدارية للأندية التي ستشارك في دوري اتحاد الكرة في المراحل المختلفة، ونفس الامر بالنسبة الجهاز الفني للمنتخب سواء الناشئين أو الشباب». وأضاف المقصيد قائلا: «من اهم شروط الاتحاد المدرسي طبقا للائحة اللجنة الفنية عدم مشاركة اللاعبين المقيدين في الأندية المحلية ضمن أنشطة الاتحاد من اجل منح الفرصة لإبراز المواهب التي لم تحصل على فرصة لان هدفنا كشف المواهب وتقديمها للأندية والمنتخبات الوطنية اما المقيدون فحصلوا على فرصتهم وانضموا الى الأندية ولا يحتاجون الى إعادة اكتشاف مواهبهم». وأشار رئيس الاتحاد المدرسي الى ان اللجنة الفنية لدوري المحافظات للمرحلة المتوسطة رفعت توصية بإيقاف المنافسات عقب الجولة الثانية نظرا لارتباط الطلبة بأداء الامتحانات الدراسية على ان تستكمل المنافسات مطلع شهر مارس المقبل. وبين المقصيد ان مراكز الموهوبين الست تعمل ثلاثة أيام أسبوعيا الاحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة الـ 4 الى الساعة الـ 5:30 من خلال الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وبإشراف اللجنة الفنية برئاسة ناصر بنيان وعدد من المدربين الوطنيين ومدرسي التربية البدنية.

