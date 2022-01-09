واضح أن الدوري سيكون.. ساخناً

محلية

نعم ما جاءت به نتيجة مباراة كاظمة والقادسية مؤشر أكيد على أن الدوري سيكون ساخنا فالقادسية راجع حساباته وبدأ اللاعبون يتحملون المسؤولية بأنفسهم وليس من مدربهم الذي أتحفظ على فكره ومستواه الفني... أما كاظمة فلم يكن في يومه في هذه المباراة ولكنه ما زال بالصدارة. والبقية الكويت والعربي والسالمية والنصر فأعتقد أنهم بالتأكيد سيستفيدون من فتح باب التسجيل والانتقالات الشتوية لكي يدعموا صفوفهم بلاعبين محترفين محليا واجنبيا... فالفترة السابقة كانت كافية للحكم على لاعبيهم بشكل عام ومن يصلح او لا يصلح للفريق. بقي بعد ذلك فهم وفكر الجهاز الفني لاداء الفريق والتغيرات التي يجب ان يحدثها لكي يغير من اسلوب لعبه (تكتيكه) حتى يستطيع ان يكمل الدوري بأداء قوي يؤهله للمراكز الثلاثة الاولى... لذا فعليه ان لا يلتفت للاسماء ويستخدم اي لاعب يستطيع ان يحقق فكره الفني داخل الملعب... وهذا الاسلوب هو ما كان يقوم به مدرب العربي السابق الاسكتلندي الراحل ديف مكاي مع العربي فكنا كلاعبين نترقب من سيلعب اليوم الا انه كان عندما يشكل قائمة الفريق لا يغير اي لاعب منه مادام الفريق يؤدي بكفاءة فكانوا 11 لاعبا فقط هم من يركز عليهم ولا يقبل ان يلعب كل مباراة بتشكيلة مختلفة عن المباراة الاخرى مما اوجد ضغطا على اللاعبين بأن من يريد ان يلعب يجب ان يكون مستواه ثابتا... فكان يغير اللاعبين مضطرا عندما تحدث له اصابة او طرد فقط.. فجعل حصة التدريب بنفس قوة حصة المباراة (اللعب الجدي وحسب تعليماته). بعد هذه المقدمة الفنية البسيطة جاء دور الحكم في الملعب وهو من يبدأ وينهي المباراة... وللاسف فإننا نفتقد حكام زمان مقارنة مع حكام اليوم فالمستوى الفني لاغلبهم جيد او ضعيف ولا يرتقي الى ان يكون حكم درجة اولى (فيما عدا البعض) فنصيحتي للاتحاد الاستعانة بخمسة حكام من الخارج لادارة المباريات المتبقية ولا مانع من تغييرهم بين الحين والاخر... فسخونة المباريات القادمة تحتم عليهم التفكير بهذا الامر وان لا يقتصر ذلك على المباريات الجماهيرية او فرق المقدمة فقط.... واتمنى ان يكون لرأينا الاهتمام من اصحاب الشأن في الاندية او الاتحاد المؤقت.... والله من وراء القصد.

