«أزرق السلة» مع العراق وفلسطين وبنغلادش وأوزبكستان

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حل منتخب كرة السلة في المجموعة الثانية الى جانب منتخبات العراق وفلسطين وبنغلادش واوزبكستان في تصفيات كأس آسيا 2025، فيما ضمت المجموعة الاولى منتخبات قطر والامارات وسريلانكا وعمان وذلك خلال الكتاب الذي بعثه الاتحاد الاسيوي امس يوضح فيه توقيت التصفيات والمجموعات بناء على تصنيف الاتحاد الدولي للعبة «فيبا». ويتأهل من كل مجموعة ثلاثة منتخبات الى الدور الثاني الذي سيضم ايضاً فرق شرق القارة ليتم تقسيم المنتخبات بعدها الى مجموعتين على ان يتأهل منهم 6 منتخبات للدور الثالث وستقام المنافسات بنظام النوافذ اذ ستبدأ النافذة الاولى في مايو المقبل على ان تكون النافذه الثانية في فبراير 2023. كما خاطب الاتحاد الاسيوي جميع الاتحادات المعنية بهذه المجموعات بشأن شروط استضافة النافذة الاولى لكل مجموعة حيث اشترط في كتابة انتداب مسؤول من وزارة الصحة للبلد الذي يرغب اتحاده استضافة النافذة الاولى من اجل التنسيق حول الاشتراطات الصحية.