«أزرق اليد» يلتقي الريان ودياً

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يخوض منتخب كرة اليد أولى مبارياته الودية في الـ 06:00 مساء اليوم امام نادي الريان القطري في المعسكر التدريبي الذي يقيمه الفريق في الدوحة استعدادا لبطولة كاس آسيا المؤهلة إلى كأس العالم بولندا - السويد 2023 والتي تستضيفها مدينة الدمام السعودية من 18 يناير الجاري لغاية 31 منه. ويلعب الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات سنغافورة، كوريا الجنوبية والأردن. وكان «أزرق اليد» أجرى مسحات الكشف عن فيروس كورونا قبل المغادرة إلى الدوحة واظهرت النتائج إصابة ثلاثة لاعبين بالفيروس وهو ما أدى إلى دخولهم بحجر صحي سيؤخرهم عن الالتحاق بالفريق حتى ظهور مسحة سلبية. وكان الاتحاد الآسيوي أكد اقامة البطولة في موعدها بعد صدور بعض التقارير التي تشير إلى امكانية التأجيل بسبب الاوضاع الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.