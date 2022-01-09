بنك الائتمان: 418 مليون دينار لـ 23 ألفاً و600 مقترض خلال 2021

أول النهار

كشف الناطق الرسمي باسم بنك الائتمان حباري الخشتي عن عدد الخدمات إلالكترونية التي قدمت من خلال البوابة الإلكترونية والتطبيق الهاتفي وتطبيق سهل والبالغة مليون و121 الف و844 خدمة، لافتة الى ان فاعلية خدمات البنك الإلكترونية التي وفرت الوقت والجهد على المواطنين وكانت متاحة على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع.

واضافت أن خدمات البنك الإلكترونية اختصرت وقلصت الدورة المستندية وأصبحت 99% من خدمات الائتمان إلكترونية (Online)، موضحة أن خدمتي القرض الاجتماعي الذكي والقرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي تعد خدمات فريدة من نوعها وتحسب إنجازا للكويت حيث تتيح الخدمة للمواطنين الحصول على القرض دون زيارة لأي من فروع البنك ودون إحضار مستندات ودون تدخل بشري من موظفين البنك حيث إن الخدمة تتم كاملة من خلال النظام الآلي.

وأكدت الخشتي أن استراتيجية الائتمان 2020-2025 تسير وفق الجدول الزمني المعتمد وانطلاقا من تلك الاستراتيجية ومن مبادئ الحكومة المؤسسية والتزاما بقرارات مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن فقد حقق البنك أهدافه في ميكنة خدماته والتحول الرقمي وذلك لتقديم أفضل خدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام من مواطن الهدر والارتقاء بمستوى العمل المؤسسي، مشيرة الى أنه وفقا للاستبيان المعد من البنك لقياس رضا المواطنين عن خدمات البنك المقدمة لهم فقد بلغت نسبة الرضا ما يقارب 85 في المئة.

من جانب آخر، ذكرت الخشتي أن عدد القروض المقدمة خلال سنة 2021 بلغ 23،635 قرضا بمبلغ 417،863،645 ديناراً.

