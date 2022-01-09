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أول النهار

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مجلس الصحة الخليجي يشيد بجهود الكوادر الكويتية


أشاد مجلس الصحة الخليجي بالجهود الطبية التي قدمتها وزارة الصحة الكويتية بكوادرها الوطنية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».
واشار المجلس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «انفوغرافيك» الى ان أهم انجازات وزارة الصحة الكويتية تمثل في قيام كوادرها الوطنية بالعديد من العمليات النوعية منها تركيب دعامة لتوسيع الشريان الأورطي الصدري بدون جراحة لعدد من الحالات الحرجة ما أسهم في تقليل المخاطر على المرضى.
واضاف المجلس ان الطاقم الطبي الكويتي تفوق بإجراء عمليات نوعية ومهمة للأطفال المصابين بالسرطان والتي تمثلت في زراعة الخلايا الجذعية عن طريق التبرع بالنخاع وحالات أخرى بالتبرع بالدم وتجهيزه للمستقبل.


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