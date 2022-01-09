المطيري: الكويت تواصل جهودها لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية

أول النهار

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري حرص الكويت على القيام بدور حيوي مع المجتمع الدولي في مكافحة الفساد.

جاء ذلك في تصريح للسفير المطيري عقب مشاركته في ندوة دولية حول مكافحة الفساد تنظمها حكومة باكستان بالتعاون مع اللجنة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في إسلام اباد.

وأضاف أن «الكويت كانت دائما ضد الفساد إذ نرى أن مكافحة الفساد مسألة ضرورية للتنمية المستدامة».

وشدد على مواصلة الكويت بذل قصارى جهدها وتقديم خبراتها للمجتمع الدولي حول تلك القضية.

من جهته، قال رئيس اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي د. هاسي علي في كلمته الافتتاحية إن «الممارسات الفاسدة أصبحت تشكل عائقا أمام سيادة القانون وإعمال حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وبشكل أكبر في البلدان النامية».

وأضاف إن الفساد ليس مشكلة محلية خاصة ببلدان أو مناطق أو مجتمعات معينة إذ لا يقتصر ضرره على المؤسسات العامة فحسب بل يمتد إلى الأعمال التجارية وغيرها من مجالات العمل الخاص.

وأكد أنه من أجل التخفيف من الآثار السلبية للفساد على حياة عامة الناس يجب علينا أن نضع مكافحته على رأس أولويات جدول أعمال حقوق الإنسان والتنمية.

من جانبه، أعرب وزير خارجية باكستان شاه قريشي في مداخلته عن امتنانه للجنة حقوق الإنسان الإسلامية على تنظيم تلك الحلقة في الوقت المناسب لتقييم عواقب الفساد الوخيمة على تحقيق برنامج حقوق الإنسان.

وقال قريشي إنه تماشيا مع رؤية رئيس وزراء باكستان عمران خان فإن مكافحة الفساد وضمان حماية جميع حقوق الإنسان يتصدران أولويات حكومتنا. وأكد أن الفساد يشكل عقبة أمام إعمال جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية إضافة إلى الحق في التنمية. وشدد على ضرورة أن تعمل دول منظمة التعاون الإسلامي على الخروج بأفكار ومبادرات مبتكرة لتعزيز الإطار الدولي القائم على منع الفساد وإنهاء حالات الإفلات من العقاب».

وبحثت الندوة موضوع (مكافحة الفساد- شرط أساسي للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة) بمشاركة أكثر من 200 مسؤول من جهات محلية ودولية من بينها منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وباحثون وممثلون لمنظمات المجتمع المدني.

