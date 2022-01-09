عمادي التقى وفد نقابة الأوقاف وناقش شغل الوظائف الإشرافية

أول النهار

ثمّن رئيس نقابة العاملين في وزارة الاوقاف د. بندر النصافي استجابة الوزارة لمطالب العاملين.

وقال إنه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة اجتمعوا إلى وكيل الوزارة فريد عمادي وعرضوا عليه عدداً من مطالب العاملين بالوزارة كمشكلة عدم تثبيت شاغلي الوظائف الإشرافية التعليمية، والاقتصار على تكليف واحد فقط في قطاع الدراسات، والتي استجاب لها وكيل الوزارة وبين جهود الوزارة في هذا الموضوع، مؤكداً حرص وكيل الوزارة وسعيه لدى ديوان الخدمة المدنية والجهات الرقابية لعلاج هذه المشكلة.

وأضاف: عرضت النقابة على وكيل الوزارة مشكلة البطء في شغل الوظائف الإشرافية وتأخر صرف مستحقات العاملين في قطاع المساجد ومشكلة قلة اليوزرات الممنوحة لمراكز الدراسات الإسلامية والتي وعد وكيل الوزارة بحلها بشكل عاجل. وزاد: أن النقابة طرحت أيضاً عدداً كبيراً من مطالب العاملين والتي وجدت استجابة من وكيل الوزارة لها ووعد بتلبيتها فوراً.

وقال النصافي إن النقابة تحيي وكيل الوزارة وتعتز بتجاوبه وتعاونه معها وتثمن حرصه الدائم على تحسين بيئة العمل في الوزارة وتعزيز العمل المؤسسي وتعميق الولاء والرضا الوظيفي وفق أفضل الممارسات.

وأكد أن النقابة اطلعت على خطوات حماية المال العام التي يقودها وكيل الوزارة، مؤكداً أن النقابة تدعم كل الجهود التي من شأنها حماية المال العام وتحقيق العدالة واحترام القانون، واستطرد قائلا: إن النقابة تبنت الدفاع عن الموظفين والمطالبة بحقوقهم العادلة والمستحقة وإيصال صوتهم لقيادة الوزارة وتقف في ذات الوقت ضد كل معتدٍ على المال العام ومتجاوز للقانون مهما كانت صفته.

