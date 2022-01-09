قرارات «الطوارئ».. نعم.. لا

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يترقب الجميع اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات تتعلق بموجة اصابات كورونا المتصاعدة التي تشهدها البلاد بعد تسجيل وزارة الصحة أمس 2820 اصابة

بـ كورونا وحالتي وفاة.

وأكدت مصادر لـالنهار أن المجلس منقسم الى فريقين الاول يطالب بعدم التهاون وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة ولو كانت قاسية ويدعو الى تجنب المغامرة ضمانا لعدم خروج الأمر عن السيطرة الميدانية، فيما يرى الفريق الآخر التريث في اتخاذها طالما التقارير الصحية تؤكد ان الموجة ستكون طارئة وسريعة.

ولفتت المصادر الى وجود دعوات داخل مجلس الوزراء لتغيير نهج التعامل مع الجائحة لعدم تكرار المشكلات والتبعات التي خلفتها قرارات الاغلاق في الفترة السابقة.

وكشفت المصادر ان التوصيات المرفوعة من لجنة طوارئ كورونا للحكومة تتضمن ضرورة اتخاذ قرارات محددة المدة تشمل اعادة العمل بقائمة الدول المحظورة ومنع القادمين منها من دخول البلاد الا المواطنين وكذلك تحديد أوقات عمل المجمعات التجارية والأسواق وأيضا العودة لنظام المواعيد في مراجعة الجهات الحكومية.

وأوضحت ان قراري العودة لنظام الدراسة عن بعد وكذلك خفض نسبة الدوام سيكونان مطروحين في وقت لاحق وحسب الحالة الوبائية في البلاد.

من جانب آخر، وفيما حددت التربية، رؤيتها حول الفصل الدراسي الثاني في 3 حلول مقترحة تضمنت العودة الكاملة إلى المقاعد الدراسية أو العودة إلى نظام التعلم عن بعد أو الابقاء على نظام المجموعتين (أ، ب)، علمت النهار أن الوزارة أبدت تحفظها خلال اجتماع اللجنة العليا لطوارئ كورونا على المقترح الثاني، وابدت رغبتها في العودة الكاملة للمقاعد الدراسية، مشيرة الى ان آثار التعليم عن بعد سلبية على الطلبة.

وأوضحت مصادر، أن القول الفصل بيد السلطات الصحية، لانها المعنية باعتماد أحد المقترحات، مشيرة إلى أن المقترح الاقرب الى التطبيق هو استكمال العام الدراسي 2021 بنظام المجموعتين نظرا لتزايد الحالات المصابة بفيروس كورونا.