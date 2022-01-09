loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

إسفنجة الصحراء


في عمق الصحراء في شمال غرب الكويت وتحديدا في مدينة المطلاع السكنية، يتم انشاء «نظام لتجميع مياه الأمطار» ضمن مشروع «مطرة» التابع لإدارة الطاقة في مجموعة جيزوبا الصينية حيث يهدف الى تركيب عشرات الآلاف من وحدات مياه الأمطار التي تشبه «كتل Lego» لتشكل الهيكل الأساسي للمشروع والتي أطلق عليها البعض «اسفنجة الصحراء».
ويهدف المشروع لجمع مياه الأمطار السطحية بشكل فعال، وإعادة شحن المياه الجوفية، وإثراء الحياة الحضرية، والمساعدة في زيادة المساحات الخضراء في الكويت، والتخفيف من «تأثير الجزر الحرارية» الحضرية.
وبدأ نظام تجميع مياه الأمطار في سبتمبر 2020، حيث يوجد 52 حوض تجميع بحجم إجمالي يقارب 650 ألف متر مربع، من بينها حوالي 39 حوض تجميع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويمكن لأكبرها أن يصل إلى 20 ألف متر مربع.
وفي مواجهة درجة الحرارة المرتفعة، يسير بناء خزانات تجميع مياه الأمطار بشكل جيد اذ تم في الوقت الحالي، الانتهاء من تركيب 3 خزانات تجميع، ودخلت أعمال الدعم بمعدلات إنجاز تبلغ 90? و80? مع وضع أساس متين لعملية المتابعة.
وقد دخلت 5 خزانات تجميع أخرى مرحلة تركيب الوحدة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال المتبقية نهاية هذا العام.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة