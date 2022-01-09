إسفنجة الصحراء

الأولى

في عمق الصحراء في شمال غرب الكويت وتحديدا في مدينة المطلاع السكنية، يتم انشاء «نظام لتجميع مياه الأمطار» ضمن مشروع «مطرة» التابع لإدارة الطاقة في مجموعة جيزوبا الصينية حيث يهدف الى تركيب عشرات الآلاف من وحدات مياه الأمطار التي تشبه «كتل Lego» لتشكل الهيكل الأساسي للمشروع والتي أطلق عليها البعض «اسفنجة الصحراء».

ويهدف المشروع لجمع مياه الأمطار السطحية بشكل فعال، وإعادة شحن المياه الجوفية، وإثراء الحياة الحضرية، والمساعدة في زيادة المساحات الخضراء في الكويت، والتخفيف من «تأثير الجزر الحرارية» الحضرية.

وبدأ نظام تجميع مياه الأمطار في سبتمبر 2020، حيث يوجد 52 حوض تجميع بحجم إجمالي يقارب 650 ألف متر مربع، من بينها حوالي 39 حوض تجميع على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويمكن لأكبرها أن يصل إلى 20 ألف متر مربع.

وفي مواجهة درجة الحرارة المرتفعة، يسير بناء خزانات تجميع مياه الأمطار بشكل جيد اذ تم في الوقت الحالي، الانتهاء من تركيب 3 خزانات تجميع، ودخلت أعمال الدعم بمعدلات إنجاز تبلغ 90? و80? مع وضع أساس متين لعملية المتابعة.

وقد دخلت 5 خزانات تجميع أخرى مرحلة تركيب الوحدة، ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال المتبقية نهاية هذا العام.