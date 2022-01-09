رفع رسوم أملاك الدولة.. 300 %

الأولى

كشفت مصادر لـ النهار، عن اقتراب الحكومة من حسم عقود املاك الدولة التي انتهت مدة تأجيرها وذلك عبر استراتيجية جديدة تعتمد على رفع رسوم عقود الانتفاع بنسب تتراوح بين 100 الى 300%، في ظل التوجه العام لرفع الايرادات غير النفطية لمواجهة التراجع الحاد في الايرادات الاجمالية.

ولفتت الى ان دراسة العقود ومراجعتها تتم بالتنسيق بين وزارة المالية والفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، على ان يتم طرح تصورات تلك الجهات على مجلس الوزراء.

وتابعت انه لا تراجع عن الاصلاحات المالية والادارية للدولة سواءً ارتفع النفط او انخفض، مضيفة: ان رفع الايرادات غير النفطية وخاصة ما يتعلق بعقود املاك الدولة سواء التي تحتاج الى تجديد او المشاريع التي سيتم طرحها على شركات القطاع الخاص لاستثمارها ستراعي المعايير والاجراءات التي تساعد القطاع الخاص على المساهمة بفعالية في تنفيذ المشروعات المدرجة في خطة التنمية وبما لا يتعارض مع توجهات رؤية كويت جديدة 2035.

وأوضحت المصادر ان مقترحات وتصورات عدة قدمت في هذا الملف، منها اعادة تجديد بعض العقود من خلال تحصيل المتأخرات المتراكمة عليها للدولة واعادة النظر في الرسوم المفروضة عليها بما يتناسب وأسعار السوق.

وقالت انه من بين المقترحات سحب المشاريع القائمة والعمل على رفع كفاءتها واعادة طرحها مرة اخرى وفق اعلى سعر للسوق حسب المزادات التي يتم اقامتها.

وكشفت المصادر ان اللجنة تدرس حالياً حزمة من الملفات التي تهدف الى تنويع مصادر الدخل والتي تركز على الاستغلال الأمثل لاراضي الدولة شمالاً وجنوباً، في ضوء المخطط الهيكلي الرابع.