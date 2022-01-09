استجواب ثلاثي من جوهر والساير والملا لرئيس الوزراء

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توقع مصدر نيابي تقديم استجواب ثلاثي الى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، من قبل النواب د. ‎حسن جوهر و‎مهند الساير و‎بدر الملا.

وقال المصدر ان مباحثات الاستجواب تطرقت الى ثلاثة محاور في مقدمتها عدم جدوى برنامج عمل الحكومة وغرق البلاد بالأمطار الاخيرة وعدم سحب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها. الى ذلك، طالب النائب عبدالله الطريجي وزير الصحة بالتحقيق فيما يتم تداوله حول قضايا أخلاقية منسوبة لإدارة العلاج بالخارج التي تتكون من 18 لجنة طبية في مستشفيات مختلفة.

وقال ان هذا اتهام خطير يشمل الشرفاء والمخلصين وينبغي إصدار بيان في صحة أو نفي ما يتم تداوله. من ناحيته، كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمد المطر عن أن اللجنة ستعقد اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة طرق الدراسة في التعليم العام والخاص للفصل الدراسي الثاني بحضور ممثلي وزارتي التربية.

وعلى صعيد متصل، تناقش اللجنة المالية البرلمانية اليوم الاحد قانون الصكوك الحكومية، في حين تناقش لجنة الشباب والرياضة قانون الاحتراف للأندية الرياضية واللاعبين، وتنظر لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بعض الالتماسات المقدمة اليها.