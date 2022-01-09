«الخَرف».. بأعلى مستوياته في الكويت!

الأولى

كشفت دراسة نشرتها مجلة لانسيت العلمية أن الكويت تشهد زيادة بنمو الخرف بين سكانها بلغت 850%. وقالت الدراسة إن جميع دول الخليج إضافة إلى العراق والأردن من بين أعلى 10 دول في معدل نمو الخرف بزيادة تتجاوز 500 % عن مستويات 2019. ودقت الدراسة ناقوس الخطر متوقعة أن يتضاعف عدد الإصابات بالخرف ثلاث مرات بحلول 2050 إن لم تتحرك البلدان لمعالجة العوامل التي تؤدي إلى المرض. وقالت المؤلفة الرئيسة للدراسة، إيما نيكولز، من معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، إن نتائج الدراسة تقدم لصناع القرار في العالم فهما جديدا لمسببات المرض.

وخلصت الدراسة إلى أنه بحلول 2050، قد ينتقل عدد الإصابات بالمرض من 57 مليونا إلى 153 مليون حالة، مع ارتفاع عدد الوفيات بالمرض في الولايات المتحدة من 5.2 ملايين إلى 10.5 ملايين حالة. وتوقعت أن تكون دول الشرق الأوسط في طليعة ارتفاع حالات الخرف في غضون العقود الثلاثة المقبلة، حيث ستضطر المنطقة إلى مواجهة الآثار الصحية المترتبة على شيخوخة سكانها.

ووفقاً للدراسة ستشهد المنطقة تزايد اعداد المصابين بمرض الزهايمر في العالم بسبب تغييرات نمط الحياة المرتبطة بالنمو السكاني والشيخوخة.

ويقول واضعو الدراسة إنهم درسوا الخرف بصفة عامة دون التركيز على نوع معين، إذ يميز خبراء الصحة بين أنواع مختلفة من المرض، مثل الخرف الوعائي أو ضعف الإدراك، والزهايمر. وقال باحثون إن قطر يمكن أن تشهد أكبر زيادة في العالم اذ تقفز الحالات من 2019 إلى 2050 اي بنسبة 1926%، تليها الإمارات بنسبة 1795%، ثم البحرين، التي يمكن أن تشهد أيضا زيادة في الحالات بنسبة 1084%، وفي عُمان قد تنمو بمعدل 943%، وفي السعودية 898%، فيما قد تبلغ النسبة في الكويت 850%.

ويقول الخبراء إن مثل هذه الزيادات الضخمة ستزيد الضغط على أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة والأسر التي اعتادت على رعاية كبار السن في المنزل.