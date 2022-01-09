اجتماع كويتي - عراقي لحدود ما بعد النقطة 162

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تعقد اللجنة الكويتية- العراقية المكلفة استكمال ترسيم الحدود البحرية ما بعد النقطة 162 اجتماعا غداً في بغداد ويستمر الى يوم الثلاثاء. وقالت مصادر لـ «النهار» ان الاجتماع سيناقش وثائق الجانبين المتعلقة بتحديد الخط الاساسي والبحر الاقليمي. يذكر ان العراق قدم في وقت سابق مرسوما يحدد الخط الاساسي والبحر الاقليمي، فيما قدمت الكويت مرسوما اميريا حول هذا الملف.

ومن المعروف ان القرار الاممي الخاص برسم الحدود بين البلدين، الذي صدر في العام 1993 برقم 833 لم يتطرق الى ما بعد النقطة 162. وفي الموضوع ذاته، اوضحت المصادر ان توسيع نطاق المباحثات يعد خطوة فعالة لتسوية هذا الملف، خصوصا بعدما وقع البلدان في العام 2012 خطة مشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله.