مساعدات الكويت الإنسانية.. إسهامات فاعلة في تخفيف معاناة المحتاجين

وطن النهار

من خلال دور إغاثي رائد واصلت الكويت عبر مختلف هيئاتها الإنسانية تقديم إسهامات فاعلة في مسعى لتخفيف معاناة النازحين والمحتاجين.

وفي هذا الصدد دشنت الجمعية الكويتية للاغاثة أعمال إعادة ترميم وتأثيث وصيانة مدرستين ثانويتين في مدينة «تعز» اليمنية أول مشاريع المرحلة الثانية التي تنفذها للعام الحالي ضمن حملة «الكويت بجانبكم». وقالت (جمعية الحكمة اليمانية) المنفذة للمشروع في بيان صحافي إنها وقعت اتفاقيتين للقيام بأعمال الصيانة والترميم والتأهيل لمباني مدرستي معاذ بن جبل النموذجية بمدينة تعز ومدرسة الشهيد أحمد محمود الأساسية الثانوية في مديرية المسراخ جنوبي المحافظة.

