الأقباط الأرثوذكس احتفلوا بعيد الميلاد

وطن النهار

بعبارة «الله محبة» استقبلت كاتدرائية مارمرقس للاقباط الارثوذكس المهنئين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد مساء الخميس الماضي بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى البلاد أسامة شلتوت الذي ألقى نص برقية تهنئة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لمواطنيه الاقباط بالخارج بمناسبة احتفالهم بعيد الميلاد المجيد والتي جاء فيها: انه لمن دواعي سروري ان ابعث اليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد واغتنم هذه المناسبة الطيبة كي اعرب عن امنياتي لكم بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى ان يجعله عيدا سعيدا مباركا، وان يعيده عليكم بكل خير، وان ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقي والازدهار وكل عام وانتم بخير.

الحس الوطني

واعرب السفير شلتوت في كلمته عن اعتزازه بابناء جالية بلده على ارض الكويت لدورهم المتميز في تحقيق التنمية في الكويت في مختلف المجالات، مشيدا بالحس الوطني العالي الذي يتمتعون به وارتباطهم بقضايا وهموم الوطن.

واعرب عن سعادته لمشاركته هذه الاحتفالية، موجها شكره وتقديره لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ولحكومة الكويت وشعبها العزيز على الرعاية والاهتمام التي يحيطون بها ابناء الجالية المصرية بما يعكس متانة العلاقة الاخوية التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين.

وقال مخاطبا المحتفلين: يسرني ان اتقدم لكم بالاصالة عن نفسي وباسم زملائي اعضاء البعثة المصرية بالكويت بصادق التهاني والتمنيات المخلصة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، راجيا من الله ان يعيده علينا وعلى مصرنا الحبيبة والانسانية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وأضاف شلتوت: يكتسب لقاؤنا هذا العام خصوصية وبهجة كبيرة لانه اول قداس حضوري بهذه المناسبة المباركة منذ ظهور جائحة «كورونا» داعين الله ان يرفع عن العالم هذا الوباء.

ونحن نستلهم كل عام في مثل هذه الايام جوهر التعاليم التي نادى بها المسيح عليه السلام والتي تدعو الى اعلاء قيم التسامح والعطاء ونشر السلام والخير والمحبة بين الناس.

وفي هذا السياق يجب الاشارة الى ما تجسده الكويت الشقيقة من نموذج فريد للتعايش والحريات الدينية ونعتز باحتضان الكويت لأول كنيسة قبطية خارج مصر منذ عام 1961.

وتابع كلامه: يواكب احتفالنا هذا العام سعادتنا بما حققته مصرنا الغالية من انجازات على جميع الاصعدة تحت قيادة الرئيس الذي اعلن ميلاد «الجمهورية الجديدة» في ظل مبادئ الديموقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة، استكمالا لمسيرة التنمية نحو مستقبل زاهر.

وقال: فقد وضع الرئيس تنمية وبناء الانسان المصري على رأس اولويات الدولة من خلال اطلاق العديد من المبادرات التي تمس حياة المواطنين مثل مبادرة «حياة كريمة»، و100 مليون صحة، خطة تطوير العشوائيات، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وتطوير القرى الاكثر احتياجا وتنفيذ مشروعات التنمية المتكاملة خاصة في صعيد مصر، الى جانب اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والانجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة وكفالة حقوق ذوي الهمم.

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف: كما حقق برنامج الاصلاح الاقتصادي نجاحا كبيرا ومكن الاقتصاد المصري من التصدي للتداعيات الاقتصادية التي واجهها العالم بسبب جائحة «كورونا»، بل ان تقديرات كبرى اصدرتها المؤسسات الاقتصادية الدولية تشير الى الافاق الايجابية للاقتصاد المصري في عام 2022، وارتفاع معدلات النمو ووجود فرص استثمارية واعدة.

وأوضح ان وتيرة المشروعات القومية الكبرى استمرت للنهوض بمصر في جميع المجالات خاصة مشروعات تطوير البنى التحتية، وقطاعات البترول والغاز والسياحة، مع ايلاء اهتمام خاص باصلاح منظومتي التعليم والصحة وقطاع الرعاية الاجتماعية.

شكر وافر

ومن جانبه، اعرب القمص بيجول الانبا بيشوي عن شكره الوافر والكبير لمقام صاحب السمو الشيخ نواف الاحمد ووصفه بانه رجل حكمة وسلام وتنمية، كما رفع الشكر والتحية الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، وذكر انه الرجل الامين ذو الحكمة وصاحب البصمات الواضحة، متمنيا لسموهما الخير والصحة والتوفيق والسداد في قيادتهما لمسيرة الكويت الحضارية، كما تمنى للحكومة الكويتية كل توفيق وسداد بقيادة سمو الشيخ صباح الخالد.

كما ثمن القمص بيجول الانبا بيشوي الرسالة المهنئة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح السيسي الى ابنائه الاقباط المقيمين في الخارج والتي تمنى فيها الخير والازدهار والسلام لمصر ولكل شعوب العالم.

وقدم القمص بيجول الشكر للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على مشاعره الطيبة ولقيادته العظيمة لمصر والتي اصبحت تؤتي بثمارها في كل المجالات وعلى مختلف الاصعدة، ولإدارته ورشة نهضوية كبرى، متمنياً لمصر وشعبها التقدم والازدهار.

وشدد على الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية الالتزام بالاشتراطات الصحية التي قررتها السلطات في الكويت.

وقال: انه اول عيد تفتح الكنيسة فيه ابوابها للمصلين بعد عامين اكتفت فيهما الكاتدرائية المرقسية في منطقة حولي باقامة شعائر القداس الالهي للعيد بحضور الآباء الكهنة فقط، التزاما بما قررته السلطات الصحية في تلك الفترة والتي استدعت عدم مشاركة المصلين قداسات الاعياد.

واعرب راعي كاتدرائية مار مرقس للاقباط الارثوذكس القمص بيجول الانبا بيشوي عن تمنياته للكويت بالرخاء والازدهار ولقادتها وحكومتها وشعبها الطيب بالخير والسلام، واصفا اياها ببلد الاخاء والمحبة والتسامح الحقيقي.

وعبر القمص بيجول الانبا بيشوي عن ترحيبه الكبير بالسفير المصري الجديد اسامة شلتوت، ووصفه بانه صاحب قلب كبير ونفس سمحة وابتسامة دائمة.

ووجه راعي الكاتدرائية المرقسية الشكر الى كل من ارسل التهاني بهذه المناسبة من اصحاب السمو والشيوخ واعضاء مجلس الامة والوزراء الحاليين والسابقين ورجالات الدولة وكبار المسؤولين، ومن البعثات الدبلوماسية داخل الكويت وخارجها، وكذلك من اساتذة الجامعات، ومن رجالات الدين ورجال الاعمال والروابط من شخصيات مجتمعية رفيعة.

جهود جبارة

وحيا الوزارات والمؤسسات الوطنية الكويتية لما قامت به من جهود جبارة في السهر على سلامة وأمن الجميع في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، وخص بالذكر اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا»، ووزارة الصحة وجيشها الابيض من اطباء وممرضين، ورجالات الداخلية والحرس والأمن الذين واصلوا الليل بالنهار طوال عامين كاملين ساهرين على سلامة وأمن الجميع، وكذلك العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى، والجمعيات الأهلية والمتطوعين.

واثنى أيضاً على الدور النشيط والرائع الذي تقدمه وزارة الخارجية في تعزيز قيم الاتصال والسلام واواصر التعاون بين بلدان المنطقة، واشاد بشكل خاص بالدور التوعوي والارشادي لوسائل الاعلام وحرصها على نقل الخبر بدقة وامانة وموضوعية، وشكر لها اهتمامها بالتصريحات الصحافية التي تنشرها الكنيسة في اوقات المناسبات.

وفي عظته بهذه المناسبة التي كان موضوعها «الفرح في الاعياد» قال القمص بيجول: نفرح بالعيد من اجل مناسبته الروحية والدينية وايضا لاجل اللقاء بالاصدقاء المهنئين، وذكر ان الله اوجد لنا دوما اناسا تبعث الفرحة والحب: اب محب، وام حنون، وصديق مخلص، واصدقاء محبون، لهذا وجب علينا ان نعيش فرحين.

يذكر ان الكنيسة المرقسية بمنطقة حولي استقبلت صباح الجمعة المهنئين بعيد الميلاد المجيد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

