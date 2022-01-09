بدء سريان وقف إقامة المناسبات الاجتماعية.. اليوم

وطن النهار

يدخل اليوم قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ الداعي إلى وقف اقامة المناسبات الاجتماعية بكل انواعها في الاماكن المغلقة وحتى 28 فبراير المقبل، ويشمل القرار ايقاف اقامة المناسبات الاجتماعية في خيم الاعراس المؤقته وقاعات الفنادق وما في حكمها وصالات التعزية بالمقابر، بالتنسيق مع البلدية والجهات الرقابية الأخرى.

وقال مصدر مسؤول في البلدية: إن الفرق الميدانية قائمة ومستعدة لمباشرة أعمالها اعتبارا من اليوم، لافتا الى انه في حال رصد تلك الفرق اي تجاوزات فسيتم التعامل معها حسب القانون وإحالة المتجاوز إلى القضاء لمخالفة قرار مجلس الوزراء، مشددا على ضرورة الالتزام بما يصدر من قرارات تهدف الى منع انتشار ?يروس كورونا وللصالح العام.

من جانب آخر قامت الفرق الرقابية في المحافظات في البلدية بالتعاون مع وزارة الداخلية بجولات ميدانية للتأكد من التزام المحال والمجمعات التجارية بقرار مجلس الوزراء وتطبيق الاشتراطات الصحية، بعد أن جددت البلدية جولاتها الميدانية المكثفة من قبل فرق لجان الاشتراطات الصحية، تزامنا مع توصيات مجلس الوزراء بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، حتى تستمر مؤشرات الوضع الوبائي لفيروس كورونا ضمن نطاق السيطرة.

وقال رئيس قسم إزالة المخالفات فرع بلدية العاصمة عبدالله جابر خلال جولات الفرق الميدانية في مختلف المحافظات بدأت تنفيذ جولات مكثفة للتأكد من مدى التزام رواد المجمعات بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على أن الجولات الميدانية ستكون على مدار الساعة في مختلف المجمعات والأسواق.

فرق ثابتة

وأفاد بأن هناك فرقا ثابتة في عدد من المجمعات التجارية الكبرى وسوق المباركية، إضافة الى الفرق الجوالة التي تعمل على مدار الساعة في جولات عشوائية بالأسواق الموازية ومحال التجزئة، مضيفا أن الفرق ستقوم بالتدقيق على مدى التزام المحال والمجمعات والأسواق الموازية بالاشتراطات الصحية التي صدرت بها قرارات سابقة، ومنها عدم دخول غير المطعمين للمجمعات الكبرى وقياس درجات الحرارة وارتداء الكمام والتباعد الجسدي والاعداد المسموح بها للدخول، لضمان سلامة الناس.

إجراءات قانونية

وأشار جابر إلى أن التدقيق سيكون حسب موقعي «مناعة» أو «هويتي» لمعرفة حالة التطعيم والسماح فقط للمطعمين، موضحا أنه في حال تم اكتشاف حالات غير مطعمة داخل المجمع يتم إخراجها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد إدارة المجمع، من خلال تحرير محاضر مخالفات بما يتفق مع صحيح القانون، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المجمع.

بدوره قال رئيس فريق «طوارئ حولي» إبراهيم السبعان: إن الفريق قام بالتعاون مع قيادة السالمية، بحضور مدير أمن حولي اللواء عبدالله العلي، بجولات ميدانية تم خلالها تحرير 4 محاضر مخالفة، وتم توجيه 52 إنذار عدم الالتزام بالاشراطات الصحية.

وقام الفريق الرقابي بمحافظة مبارك الكبير بجولة تفتيشية في احد المجمعات التجارية وقد أسفرت عن تحرير مخالفتين لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحيه بالاضافة الى توجية 10 تنبيهات بالتعاون مع الامن العام.

من جانبه قام الفريق الرقابي ممثل بالعنصر النسائي في محافظة الفروانية بجوله تفتيشية أسفرت عن تحرير 9 مخالفات نظافة واشتراطات صحيه بالاضافة الى توجيه 6 إنذارات اشتراطات في منطقتي الفروانية والرقعي.

وقام الفريق الرقابي في محافظة الجهراء بتنفيذ جولات ميدانية للتأكد من التزام المجمعات والمحال التجارية من الاشتراطات الصحية وتبين التزامهم وتم وضع ملصقات الاشتراطات الصحية على المحال.

وقام الفريق الرقابي في محافظة حولي بجولات ميدانيه لتأكد من مدى التزام المحال والمجمعات التجارية بتطبيق الاشتراطات الصحية وقد اسفرت عن تحرير 3 مخالفه كما تم غلق محل وتم توجيه 32 انذار عدم الالتزام بالاشتراطات

